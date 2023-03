Adesso è UFFICIALE: l’Uefa apre un’indagine

Oggi l’Uefa, il massimo organo calcistico a livello europeo, ha aperto ufficialmente una nuova indagine: è arrivato da poco il comunicato

Il Barcellona non sta attraversando un momento semplice, per via di alcune questioni extra campo che potrebbero danneggiare fortemente il club blaugrana nelle prossime stagioni. Il riferimento, in tal senso, è all’ormai noto ‘Caso Negreira‘, che ha suscitato scandalo nelle ultime settimane.

L’Uefa, dal canto suo, ha deciso di aprire un’indagine, in modo da provare a vederci più chiaro e capire se effettivamente gli spagnoli hanno violato il regolamento del massimo organo calcistico europeo. Tale decisione è stata resa nota da poco tramite un comunicato che recita così: “Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento disciplinare UEFA sono stati nominati oggi per condurre un’indagine su una potenziale violazione del quadro giuridico delle UEFA dell’FC Barcelona, in relazione al cosiddetto Caso Negreira“. L’Uefa, inoltre, rende noto che “ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito“. Insomma, situazione alquanto movimentata in casa Barça, con i catalani che non navigano di certo in acque tranquille. La società, infatti, rischia delle sanzione estremamente pesanti, che potrebbero riguardare sia l’ambito nazionale che quello internazionale. Siamo di fronte, dunque, ad una questione assai delicata. Entrando più nello specifico, come riportato dai media spagnoli, i blaugrana vengono accusati di aver versato circa 7,3 milioni di euro tra il 2001 e il 2018 all’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli Arbitri Maria Enriquez Negreira.

Barcellona, l’Uefa apre un’indagine per il ‘Caso Negreira’: Champions a rischio

Un’inchiesta è stata già avviata di recente dall’Agencia Tributaria de Espana, con Negreira che è stato interrogato nelle scorse ore dal Tribunale. L’ex arbitro, nel corso dell’interrogatorio, ha specificato di non aver mai alterato l’esito delle gare e di essere stato pagato dal Barcellona in qualità di semplice consulente del club.

Negreira ha anche rivelato di non aver mai avuto contatti diretti con membri della dirigenza catalana. Ora bisognerà attendere che l’indagine dell’Uefa faccia il proprio corso e non è affatto da escludere che gli spagnoli alla fine vengano esclusi dalla prossima Champions. Una punizione che potrebbe essere infilitta pure alla Juventus. Staremo a vedere.