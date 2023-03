Infrange il regolamento UEFA: fuori dalle coppe

In seguito all’esplosione del ‘caso Neigreira’, il Barcellona rischia di non poter partecipare alle prossime competizioni europee

In attesa che venga fatta chiarezza in riferimento allo scandalo esploso nelle ultime settimane in casa Barcellona, in Spagna si discute delle possibili sanzioni cui potrebbe andare incontro il club blaugrana. La società rischia infatti conseguenze piuttosto pesanti nell’ambito del ‘caso Negreira‘ sia a livello nazionale che internazionale.

Quello che è stato ribattezzato come ‘Caso Negreira’, fa infatti riferimento ad un’indagine avviata dall’Agencia Tributaria de España, la quale vede protagonista Maria Enríquez Negreira – ex vicepresidente del Comitato tecnico degli Arbitri dal 1994 al 2018 – e il Barcellona. Come riportato dai principali media spagnoli, i blaugrana vengono accusati per aver versato circa 7,3 milioni di euro tra il 2001 e 2018.

Negreira è stato sentito nelle scorse ore dal Tribunale che sta portando avanti l’inchiesta per raccontare la sua versione dei fatti. Durante l’interrogatorio l’ex arbitro ha specificato di non aver alterato l’esito di alcuna gara, ma di essere stato pagato per 17 anni dal Barcellona come consulente, per garantire la neutralità delle decisioni prese da parte del Comitato Arbitrale nei confronti della società blaugrana e di non aver avuto contatti diretti con membri della dirigenza.

Caso Negreira, il Barcellona rischia l’esclusione dalle competizioni Uefa

Secondo quanto riferito da ‘El Confidencial’, il Barcellona potrebbe seriamente rischiare di essere escluso dalla prossima Champions League.

Nel caso in cui l’Uefa dovesse accertare che le consulenze da parte dell’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri Enriquez Negreira nei confronti del Barcellona abbiano alterato l’andamento di una partita, il club catalano andrebbe ad infrangere l’articolo 50 del regolamento Uefa, andando così incontro all’esclusione automatica dalle competizioni europee.

L’articolo in questione spiega espressamente che “l’ammissione a una competizione UEFA per le Federazioni o i club membri direttamente o indirettamente coinvolti in qualsiasi attività volta a influenzare l’esito di una partita a livello nazionale o internazionale può essere rifiutata con effetto immediato, fatte salve eventuali azioni disciplinari”.

Nel caso del Barcellona, in questo momento saldamente al comando della Liga con 12 punti di vantaggio sul Real Madrid, verrebbe decretata l’impossibilità di partecipazione alla prossima edizione della Champions League.