Caos senza fine, Ceferin sicuro: “Tra i casi più gravi della storia”

In casa Barcellona campo e vicende societarie viaggiano su binari molto diversi. Polverone blaugrana e l’annuncio di Ceferin

Il Barcellona è nel caos. Se da un lato in campo la squadra di Xavi si avvicina ad ampie falcate al ritorno al successo in Liga dopo qualche anno di astinenza, dall’altro il club è impelagato in alcune vicende poco piacevoli al di fuori.

I catalani con l’arrivo in panchina dell’ex centrocampista hanno iniziato un nuovo progetto che sta per dare i suoi primi frutti importanti, mentre dal passato della società emergono possibili macchie che tengono col fiato sospeso anche i tifosi. Il focus è sul caso Negreira che sta coinvolgendo in via diretta il Barça. Uno scandalo esploso da qualche tempo relativamente a dei pagamenti del club nei confronti dell’ex vicepresidente degli arbitri in Spagna. Una situazione incresciosa e che andrà presto chiarita per uscire dal polverone mediatico che si sta creando. A dare un parere sulla vicenda anche il presidente UEFA Ceferin, che non è andato troppo per il sottile.

Caso Barcellona, interviene anche Ceferin: “Tra i più gravi della storia”

Ceferin, ai microfoni dello sloveno ‘Ekipa’ ha evidenziato: “Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio”.

Tuttavia qualcosa lo stesso numero uno della UEFA ha potuto affermare: “Mi sono informato e la situazione è gravissima. È così grave che, secondo me, è uno dei casi più gravi che abbia mai visto nel calcio. A livello di campionato spagnolo, ovviamente, la questione è prescritta e non può avere conseguenze a livello sportivo, mentre il procedimento è in corso a livello della procura civile spagnola. Lo stesso vale per l’Uefa, non c’è niente di prescritto neanche qui”.

Conclusioni particolarmente forti quelle di Ceferin che ha sottolineato la gravità della questione: un parere illustre come il suo che dà bene la misura di quanto possa essere incresciosa la situazione che vede coinvolto un club glorioso come il Barcellona.