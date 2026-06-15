Sconfitta pesantissima ed esonero immediato ai Mondiali: subito un nuovo c.t. per la Nazionale

Incredibile ai Mondiali. La pesante sconfitta subita dalla nazionale nella gara di esordio potrebbe causare l’esonero immediato del c.t. Ecco chi può sostituirlo per le prossime partite

C’è stata una svolta clamorosa ai Mondiali. Già passati alla storia per il format a 48 squadre, le sedi ospitanti distribuite in tre paesi (Usa, Canada e Messico) e le novità del regolamento, quelli appena cominciati saranno anche i Mondiali in cui un c.t. è stato esonerato durante il torneo.

Il c.t. che ha perso la panchina è stato Sabri Lamouchi, allenatore della Tunisia sconfitta all’esordio con un netto 5-1 dalla Svezia nel secondo match della prima giornata del girone E di cui fanno parte anche Olanda e Giappone. Un ko pesantissimo cui è seguita una riunione d’urgenza della delegazione tunisina dalla quale è emersa la volontà di allontanare il tecnico.

A rilanciare l’indiscrezione sull’esonero di Lamouchi è stata dapprima l’emittente radio tunisina Mosaique FM. La notizia ha poi trovato ulteriori riscontri. In collegamento da New York, anche l’inviato di Sky Sport Gianluigi Bagnulo aveva confermato l’addio immediato del c.t. tunisino dopo il netto ko subito dai suoi in nottata.

Chi può sostituire Lamouchi e il precedente della Tunisia nel 1998

Come comunicato dalla Federazione Tunisina, Lamouchi sarà sostituito da Mondher Kebaier nelle altre due partite del girone contro il Giappone (domenica 21 giugno alle 6) e l’Olanda venerdì 26 all’1. La Federazione, inoltre, starebbe lavorando affinché possa unirsi allo staff tecnico anche Anis Boujelbene, allenatore della nazionale olimpica tunisina. Inizialmente si era ipotizzato un avvicendamento tra Lamouchi e il suo vice Wahbi Khazri. Quest’ultimo è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio tunisino. Con la Nazionale ha disputato due Mondiali da calciatore e, in carriera, ha indossato le maglie di Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes, St.Etienne e Montpellier.

Curiosamente, la Tunisia ha già esonerato un c.t. durante un Mondiale. A Francia ’98, il polacco Henryk Kasperczak venne destituito dall’incarico dopo le sconfitte con Inghilterra e Colombia. A sostituirlo è stato il vice Ali Selmi con il quale la Tunisia ottenne l’unico punto nel girone con l’1-1 contro una Romania già sicura della qualificazione agli ottavi.