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Inter, contatti col Real Madrid per Camavinga: i dettagli

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Nerazzurri letteralmente scatenati sul mercato e pronti a mettere a segno un super colpo in entrata. 

L’Inter è al lavoro per recitare un ruolo da protagonista assoluta nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il presidente Marotta vuole allestire una super squadra in grado di competere per traguardi importanti anche in Europa e sogna un super colpo, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza.

Marotta: copertina Inter
Marotta (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Secondo quanto riferito oggi dal ‘Corriere della Sera’, Beppe Marotta e Florentino Perez avrebbero avuto nelle scorse ore un colloquio per sondare la disponibilità del Real Madrid a cedere Eduardo Celmi Camavinga, centrocampista della nazionale francese classe 2002.

Camavinga, che con la casacca delle Merengues ha collezionato 223 gettoni con 6 goal e 11 assist, piace anche alla Juventus ma l’inserimento improvviso dell’Inter rischia di stravolgere tutto e di rimescolare le carte. Chivu incrocia le dita, il primo rinforzo dell’Inter potrebbe arrivare dal Real Madrid.

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