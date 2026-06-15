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Juve, beffa atroce per Spalletti: giocherà nella Fiorentina l’anno prossimo

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Pessime notizie per il club bianconero in vista della prossima stagione: sembra ormai tutto deciso per il futuro del calciatore. 

Tra le priorità della Juventus in vista del nuovo anno c’è sicuramente un centrocampista di qualità, di prospettiva e capace di far compiere il definitivo salto di qualità alla mediana a disposizione di Spalletti. Un profilo, per intenderci, alla Cher Ndour che piace ai bianconeri e anche ad altre compagini italiane e non solo.

Ndour esulta con la maglia della Fiorentina
Ndour (Ansa) – Calciomercato.it

Il classe 2004 nato a Brescia, però, rimarrà quasi sicuramente alla Fiorentina: secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il direttore sportivo viola Fabio Paratici non avrebbe alcuna intenzione di cedere Ndour e avrebbe già comunicato la sua decisione ai club interessati.

Ndour, che nell’ultima stagione si è reso protagonista di una stagione davvero importante in Toscana nonostante la giovanissima età (21 anni), non sarà dunque il tanto atteso rinforzo della Juventus in mezzo al campo.

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