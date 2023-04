Doppietta e incontro, come cambia adesso il futuro di Leao

Il portoghese ha trascinato il Milan al Maradona. Il giocatore ha ritrovato il sorriso e la firma sul rinnovo può non essere così lontana

Rafael Leao si è ripreso il Milan e lo ha fatto con il suo stile. Il Napoli e Luciano Spalletti si sono piegati per una sera alle giocate del talento portoghese, che dopo oltre due mesi si è risvegliato dal letargo.

Pioli gli ha ridato la fascia nel 4-2-3-1 e Leao ha irriso gli avversari, come solo lui sa fare. Ha così sbloccato il match con un pregevole colpo sotto, prima di chiudere i conti ad inizio ripresa con la sua classica giocata sulla sinistra. I difensori azzurri sono rimasti tramortiti dalle sue finte e Meret non ha potuto nulla sul potente mancino.

E’ stata davvero una serata magica per Rafael Leao, che a fine match ha esultato insieme ai sostenitori rossoneri, cantando e ballando la sua canzone, sulle note di ‘Cacao meravigliao’, prima di parlare e di rilasciare dichiarazioni importanti: “Mi sono ritrovato grazie al mio allenatore e alla mia squadra”. Una serata, dunque, che rafforza il feeling tra il portoghese e tutto il mondo rossonero, dai tifosi, passando per Pioli e i compagni.

Leao ha fatto capire chiaramente quanto stia bene al Milan. Un sentimento mai nascosto in realtà e che ha sempre spinto a pensare che alla fine il rinnovo sarebbe arrivato nonostante le mille difficoltà.

Calciomercato Milan, futuro Leao: aria di rinnovo

Ma negli ultimi giorni si è tornati a respirare un’aria ancora più fresca, ancora più di ottimismo. Sì perché Leao ha mandato altri segnali, facendo capire come nella sua testa ci sia solo il Milan. Lo ha fatto attraverso i social, zittendo chi parlava di ultimatum o invitando giocatori a trasferirsi a Milano, e anticipando il suo ritorno dopo gli impegni con le nazionali. Leao aveva voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e di trascinare la squadra col suo stile.

Ora, però, per prendersi definitivamente il Milan servono le firme sul contratto e questi potrebbero davvero essere i giorni decisivi. Arrivano sempre più conferme di un incontro imminente tra l’entourage di Leao e il Milan. Va trovata la data giusta visti i tanti impegni e le festività ma aprile può davvero essere il mese della svolta. I contatti tra le parti non sono mai cessati e una bozza di accorso sullo stipendio è stato praticamente trovato a circa sette milioni di euro netti a stagione con i bonus.

Vanno ancora sciolti, però, diversi nodi e accontentare tutte le parti chiamate in causa: dal padre, passando per l’avvocato Dimvula a Jorge Mendes, sempre lì sullo sfondo di una trattativa complicata. C’è chiaramente da capire anche la durata del contratto e nell’ultimo periodo sta prendendo sempre più piede l’idea di un accordo ponte, da 2-3 anni, che permetterebbe al Milan di non trovarsi con l’acqua alla gola e di poter aspettare di avere un quadro più chiaro in merito alla questione Sporting.