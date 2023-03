Rinnovo Leao, l’estate non è lontana: col Milan è il mese della verità

Le prossime settimane potrebbero essere quelle della svolta per il rinnovo dell’attaccante portoghese che non è ancora arrivato

Da qualche giorno ormai è primavera. E’ così iniziata la stagione degli amori ma anche dei rinnovi e delle notti magiche di Champions League. Il Milan di Stefano Pioli si appresta a vivere un periodo davvero intenso destinato a cambiare il futuro.

Sì perché i rossoneri si giocheranno davvero tutto, dall’accesso alla competizione europea più prestigiosa alla possibilità di sognare le stelle con la doppia sfida contro il Napoli. Allo stesso tempo saranno giorni importanti per Rafael Leao. La trattativa per il suo rinnovo non si è chiusa e l’ottimismo che il Milan continua a manifestare e che rimane non ha ancora portato alla fumata bianca.

La situazione è pressoché identica a quella raccontata nei giorni scorsi. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a dialogare con l’entourage dell’attaccante, consapevoli della volontà di quest’ultimo di continuare la propria avventura in rossonero. Il tempo, però, sta stringendo e andare oltre la Primavera per trovare un accordo potrebbe davvero essere rischioso. Non c’è alcun ultimatum ma inevitabilmente questo sarà il mese della verità per il futuro di Rafael Leao.

Milan-Leao, il punto sulla trattativa: rossoneri al bivio

Con il cambio di proprietà – come dimostrano i rinnovi di Bennacer e degli altri leader dell’ultimo Scudetto – il Milan è riuscito ad alzare l’asticella e con il portoghese è pronto ad andare oltre, abbattendo il muro dei sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Uno sforzo importante per un club che non ha alcuna intenzione di perdere il suo miglior giocatore a zero, come successo con Franck Kessie o Gianluigi Donnarumma.

Il Milan non vuole fare lo stesso errore e se gli ostacoli presenti nella trattativa – come può essere la multa da 19 milioni di euro che l’attaccante deve versare nelle casse dello Sporting – non dovessero fare in modo che arrivi la fumata bianca, si dovrà pensare ad un piano B. Un piano che prevede la sua cessione in estate e l’acquisto di un suo sostituto.

Ad un anno dalla scadenza è complicato pensare che si possa incassa più di 70-80 milioni di euro. Una somma comunque importante che permetterebbe al Milan di compiere una vera e propria rivoluzione in attacco con l’acquisto di un centravanti giovane oltre che di un esterno. Sognare l’accoppiata Okafor-Jonathan David non sarebbe così impossibile. Ma attenzione anche ad altri profili come Hojlund, Openda, Noa Lang, Balogun e Wahi.

L’attacco potrebbe davvero cambiare totalmente volto ma la speranza di vedere firmare Leao, allontana ancora per qualche settimane questo pensiero.

Calciomercato Milan, Leao da ritrovare: buoni segnali

Nel frattempo, però, il Milan si aggrappa proprio al suo calciatore. Servono le giocate del fuoriclasse per centrare la qualificazione in Champions League ed eliminare il Napoli. Serve il gol, che manca da troppo tempo. Ma la stagione di Leao è iniziata bene: con il Portogallo ha ritrovato il sorriso, oltre che una rete e un assist.

Ora la testa è totalmente al rossonero e il suo rientro a Milanello, anticipato di 24 ore, fa decisamente ben sperare. Il Milan dovrà essere ancora di Leao e le prossime settimane ci diranno se solo per un paio di mesi o per molto tempo ancora.