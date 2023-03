Doppia gioia Leao: l’attaccante ‘porta’ il trequartista al Milan

L’attaccante portoghese allo scoperto sui social. Un doppio messaggio che fa felici i rossoneri: ecco cosa ha scritto

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma Rafael Leão, come se fosse un tifoso qualunque, ha invitato uno dei giovani più forti del calcio europeo ad approdare al Milan.

Il portoghese, da sempre molto attivo sui social, stavolta si è messo in mostra per aver scritto a Dominik Szoboszlai. Il talento magiaro ha postato un video sul proprio profilo ufficiale di Instagram, che ha ricevuto due commenti da parte dell’attaccante rossonero. In un primo manifesta il proprio amore per il calciatore, con il secondo lo invita a vestire il rossonero. “Come on to” accompagnato da due cuori, uno rosso e l’altro nero. Un messaggio esplicito che non lascia spazio alle interpretazione.

Dominik Szoboszlai non è certo un nome nuovo per il mondo rossonero. Il trequartista dell’Ungheria era finito nel mirino del Diavolo quando ancora giocava nel Salisburgo. Era stato individuato dalla dirigenza del Diavolo per rafforzare la squadra ma alla fine il calciatore si trasferì al Lipsia. Negli anni il valore del classe 2000 è cresciuto. Oggi potrebbe lasciare il club tedesco per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ma i top team inglesi e non solo sono sulle sue tracce. Difficile, dunque, che il Milan possa accontentare Rafael Leao.

Milan, Leao fa sorridere i tifosi: il doppio valore del messaggio

Ma il messaggio di Rafael Leão ha una doppia valenza di calciomercato. Oltre a voler vedere l’ungherese al Milan, il portoghese fa capire, con il suo messaggio social, infatti, di essere intenzionato a restare in rossonero.

Non è la prima volta che l’attaccante prova a ‘convincere’ altri calciatori ad andare al Milan. Era successo con Renato Sanches ma senza successo. E’ evidente, però, che questo nuovo messaggio, che fa capire come Leao sia totalmente immerso nel mondo Milan, non può far altro che piacere ai tifosi rossoneri ma non solo.