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Vozinha para tutto contro la Spagna e diventa una star su Instagram: il numero dei follower è impressionante

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Il Mondiale 2026 ha già il suo protagonista. E’ Vozinha, il portiere di Capo Verde. Le sue parate contro la Spagna hanno scatenato l’entusiasmo degli utenti di Instagram che si sono riversati in massa sul suo profilo

Il 7-1 rifilato dalla Germania a Curaçao ha inevitabilmente riportato in auge le opinioni di chi ritiene poco congeniale a un Mondiale di calcio un format allargato a 48 squadre con la partecipazione di Nazionali poco competitive al cospetto delle big.

Vozinha il portiere di Capo Verde
Vozinha para tutto contro la Spagna e diventa una star su Instagram: il numero dei follower è impressionante – calciomercato.it (foto Ansa)

Spagna-Capo Verde doveva essere il bis di Germania e Curaçao e, invece, è accaduto l’impensabile. Ad Atlanta, i campioni d’Europa in carica nonché principali favoriti per la vittoria finale, sono stati fermati sullo 0-0 da una compagine esordiente al Mondiale. Uno 0-0 scaturito per merito Josimar Jose Evora Dias, detto Vozinha, portiere 40enne di Capo Verde autore di una serie di parate decisive nel corso della partita.

Vozinha para tutto e il suo Instagram … esplode

Le clip con gli interventi di Vozinha sono già virali su Instagram. Su tutte quella su Oyarzabal nel primo tempo dopo la traversa colpita da Ferran Torres. La FIFA ne ha messe a referto sette e lo ha premiato come MVP del match a fine partita. Dopo lo storico pareggio, Vozinha è scoppiato in lacrime. Ha ricordato i nonni che l’hanno cresciuto non ci sono più e citato la madre che non ha potuto raggiungere gli Usa per problemi di vista.

Le sue lacrime sono diventate stupore quando, nel corso di un’intervista, gli è stato mostrato il suo profilo Instagram. Da 50.000 a inizio partita, i suoi followers dopo il 90′ erano già arrivati a 2 milioni. Un numero in costante crescita tanto che, nel momento in cui vi scriviamo, sono saliti addirittura a 6,1 milioni. Un upgrade impressionante verosimilmente destinato a proseguire se Vozinha dovesse replicare la sua performance anche contro Uruguay e Arabia Saudita.

 

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Una storia, quella di Vozinha, potremmo dire tipicamente da Mondiale come tante altre accadute in passato. Prima dell’exploit contro la Spagna lo conoscevano in pochissimi. Non certo una sorpresa dopo una carriera in cui ha giocato in Moldavia (Zimbru Chisinau), Cipro (AEL Limassol), Repubblica Ceca (Trencin) e Portogallo dove milita tuttora nel Chaves nel campionato di seconda divisione lusitano. Ora sono ben 6 milioni coloro che lo seguono e, forse, non è ancora finita qui …

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