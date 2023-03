Milan, risposta stizzita di Leao: “Non hai altro da fare?”

In casa Milan il futuro di Rafael Leao resta tra gli argomenti prioritari da affrontare. Intanto da Twitter arriva una risposta stizzita del portoghese

La fase decisiva della stagione sta per entrare nel vivo, con il Milan che dovrà ritrovare la giusta continuità al rientro dalla sosta, per affrontare al meglio un finale ricco di insidie e di obiettivi da provare a raggiungere.

A Stefano Pioli servirà anche il miglior Rafael Leao per portare i rossoneri in alto sia in campionato, dove la lotta per un posto Champions si fa serrata, che in Europa dove ci sarà il Napoli da affrontare in un acceso derby italiano tra andata e ritorno. Una situazione non semplice per il Milan che dovrà lavorare anche sul futuro dello stesso attaccante lusitano, spesso al centro delle voci a causa di un contratto in scadenza 2024 tutto da provare a rinnovare.Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a dialogare con l’entourage forti della volontà del ragazzo di proseguire in rossonero, anche se il tempo stringe. Non c’è però alcun ultimatum anche se questo potrà essere il mese della verità.

A proposito del suo futuro, è intervenuto stizzito anche lo stesso Leao, che ha risposto ad un articolo condiviso dal profilo Twitter ‘Leonino’ in cui si parla proprio di ultimatum. A tal proposito l’attaccante milanista ha risposto: “Ahahah non hai altro da fare?”. E poi una seconda risposta: “Troppo tempo libero”.