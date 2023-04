“Scagionati i calciatori”: ecco adesso cosa rischia la Juve

Sono in arrivo nuovi deferimenti per la Juventus da parte della Procura federale, guidata da Chiné, sul filone stipendi

È un momento molto complicato per la Juventus fuori dal terreno di gioco. Infatti, mentre gli uomini di Massimiliano Allegri accumulano vittorie su vittorie, l’ultima nel derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, e si avvicinano al quarto posto occupato dal Milan di Pioli, le questione che non riguardano l’ambito sportivo tengono banco.

E non potrebbe essere altrimenti, vista l’imminente chiusura delle indagini da parte del procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Chiné, riguardanti il filone degli stipendi, dopo le indagini della Procura della Repubblica di Torino e l’inchiesta denominata ‘Prisma’. Nel frattempo, il prossimo 19 aprile verrà discusso il ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di garanzia del Coni avverso la penalizzazione di quindici punti inflitta per l’ormai nota questione plusvalenze. Nella giornata di ieri, sono circolate voci su possibili nuove penalizzazioni da scontare nel campionato in corso che potrebbero andare a stravolgere ulteriormente la classifica.

Quello che sta emergendo, però, dalle ultime indiscrezioni che circolano sull’indagine riguardante gli stipendi è la possibile esclusione di responsabilità per i calciatori coinvolti in quegli accordi stipulati. “Alla chiusura delle indagini, quello che sembra essere l’orientamento di Chiné è salvare coloro che non hanno una responsabilità diretta come i calciatori – le parole della giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Elisabetta Esposito, a ‘Radio Radio – Da quello che ha scoperto lui, invece, gli agenti avrebbero avuto un ruolo centrale, così come la società. Rischiavano almeno un mese di squalifica secondo il codice di giustizia art 31 comma 8, che disciplina accordi irregolari non depositati in Lega e FIGC. Serve comunque una responsabilità diretta che il procuratore non ha individuato”.

Ammenda o penalizzazione per la Juve? Ecco come finirà.

Sulla questione è intervenuto anche l’Avvocato Roberto Afeltra, esperto di diritto sportivo: “La Procura cerca di escludere i calciatori, non li ha mai incolpati e non sono incolpabili. È altrettanto vero che Chiné non possa aver pensato che i calciatori non siano responsabili solo perché non lo sapevano. Del resto, l’articolo non fa distinzione e dice che i calciatori che sottoscrivono i contratti illeciti sono punibili di sanzione di un mese. La manovra stipendi andrà a chiudersi. La condanna definitiva potrà finire con l’ammenda oltre alla già giunta penalizzazione. Aspettiamo il 19 aprile e la sentenza depositata dal Consiglio di Stato. È prestissimo per fare ipotesi, su tutti i livelli, sia positivi che negativi. Non escludo affatto questi ultimi”. Saranno settimane decisamente impegnative per la Juventus, su tutti i fronti.