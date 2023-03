Patteggiamento Juve, penalizzazione ridotta: come cambia la classifica

Possibile patteggiamento per la Juventus sul caso plusvalenze. La penalizzazione potrebbe essere ridotta: ecco come cambia la classifica

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in campo mentre attende la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sul caso plusvalenze, fissata per il prossimo 19 aprile.

In attesa del processo sulla manovra stipendi, nelle prossime settimane i bianconeri sapranno se la penalizzazione di 15 punti sarà confermata o meno. Nel frattempo, si fa largo un’eventualità clamorosa. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Juve potrebbe anche decidere di patteggiare. Nelle ultime ore è circolata questa ipotesi, prevista dall’art. 127 del Codice: dopo il deferimento “l’incolpato può accordarsi con la procura per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta”. La penalizzazione di 15 punti può essere diminuita fino a un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ovvero fino a 5 punti.

Penalizzazione Juve ridotta: ecco la nuova classifica

In caso di patteggiamento, ipotesi dunque da non escludere, cambierebbe nuovamente la classifica di Serie A.

Ecco quale sarebbe la nuova classifica con l’eventuale patteggiamento della Juventus e la penalizzazione ridotta fino a 5 punti.

CLASSIFICA ATTUALE (-15 JUVENTUS): Napoli punti 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, JUVENTUS 41, Udinese 38, Torino, Bologna e Fiorentina 37,Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce e Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.

CLASSIFICA PENALIZZAZIONE RIDOTTA (-5 JUVENTUS): Napoli punti 71, Lazio 52, JUVENTUS 51, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Udinese 38, Torino, Bologna e Fiorentina 37,Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce e Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.