DIRETTA | Juventus, oggi udienza preliminare dell’inchiesta Prisma: tutti gli scenari

Juventus, si parte con l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma: gli aggiornamenti degli inviati di Calciomercato.it da Torino

La settimana si apre con un appuntamento molto importante per la Juventus. Questa mattina infatti è prevista l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma al Tribunale di Torino.

Il GUP Marco Picco deciderà sul rinvio a giudizio della stessa Juventus e dei 12 indagati tra cui l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, l’ex vicepresidente Pavel Nedved, l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene e l’ex direttore sportivo Fabio Paratici. Oggetto dell’udienza sarà anche, in tema di competenza territoriale, la valutazione della richiesta del club bianconero di spostare l’udienza a Milano o a Roma, tema su cui si potrebbe assistere a un rinvio alla Cassazione.

Sarà dunque soltanto una prima tappa, che potrebbe subire un fisiologico allungamento dei tempi. Come raccontato dalla nostra redazione, in udienza si costituiranno anche la Consob e alcuni azionisti della Juventus come parti civili. Dall’udienza, come noto, si asterrà il Pm Santoriello, astensione i cui motivi di opportunità sono stati raccontati da Calciomercato.it. L’accusa sarà portata avanti dai pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio.

Il calendario dei prossimi giorni è però altrettanto intenso: c’è attesa anche per la decisione del Consiglio di Stato sulla carta Covisoc, per la conclusione delle indagini da parte della Procura FIGC sulla manovra stipendi e sui possibili deferimenti che porterebbero al processo sportivo. E il 19 aprile, il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso della Juventus avverso la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Sullo sfondo, anche l’apertura di un nuovo procedimento da parte della FIGC contro la stessa Juventus e l’ufficializzazione dell’indagine UEFA su possibili violazioni del Fair Play Finanziario. Situazione che resta molto intricata per il club bianconero. A Tv Play, l’avvocato Grassani ha ribadito che la Juventus dovrà fare molta attenzione e rischia globalmente sanzioni pesanti.

La giornata di oggi sarà seguita dagli inviati sul posto della redazione di Calciomercato.it con aggiornamenti continui. Su Tv Play, inoltre, nei prossimi giorni il tema sarà seguito quotidianamente con dirette dedicate che prevedranno approfondimenti, interviste, anticipazioni e molto altro.

ORE 9.35 – Arrivati in Tribunale i Pm dell’accusa Mario Bendoni e Marco Gianoglio

🚨Processo #Prisma, l'arrivo dei pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio che sostengono l'accusa contro la #Juventus e gli altri 12 indagati +++ 📲 @calciomercatoit @tvplayofficial pic.twitter.com/qUQxC4CoWN — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) March 27, 2023

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI