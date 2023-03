Il processo alla Juventus parte col botto: si costituiscono parte civile

La Juventus si appresta ad affrontare anche il Processo Prisma, intanto arriva la conferma: si costituiranno parte civile

Tutto pronto per l’inizio del Processo Prisma, che vedrà coinvolta la Juventus con l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino. Intanto, arriva una nuova decisione da parte degli azionisti.

Secondo quanto riporta da ‘Calcio e Finanza’, una trentina di piccoli azionisti della Juventus chiederanno di costituirsi parte civile durante l’udienza preliminare, tramite il Codacons. Questo gruppo di piccoli azionisti sarà patrocinato dagli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri. Il Codacons avrebbe intenzione di avviare un’azione civile anche per altri azionisti.

Processo Juventus, i piccoli azionisti si costituiscono parte civile

Il lungo iter del processo che coinvolge la Juventus è iniziato e la decisione di questi trenta piccoli azionisti di costituirsi parte civile contribuisce ad infiammare ancora di più la situazione.

Il Codacons, sul proprio sito ufficiale, si è messo a disposizione fin da subito per azioni di questo tipo e per tutelare anche i piccoli azionisti della società piemontese. La Juventus, dal canto suo, si difenderà e chiederà di spostare il processo a Milano o a Roma: una richiesta che, probabilmente, verrà affrontata direttamente in Cassazione.

Intanto, però, la squadra è pronta a concentrarsi sul campo in questo rush finale di stagione. Gli uomini di Massimiliano Allegri, in attesa di conoscere cosa ne sarà dei 15 punti di penalizzazione e degli altri processi in cui è coinvolta la società, punta ad arrivare tra le prime quattro in Serie A e a vincere Coppa Italia ed Europa League.