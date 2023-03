Rifondazione Juve: sette colpi in entrata con l’addio di due big

Da Zaniolo a Vicario: la Juventus prepara una vera e propria rivoluzione con parecchi colpi in estate, anche senza Champions

La Juventus vivrà una delle estati più importanti degli ultimi decenni. In attesa delle sentenze dei tribunali, ovviamente in caso di permanenza in Serie A, i bianconeri sono pronti a mettere in atto una profonda rifodanzione. Che va dalle possibili cessioni dei big viste le questioni finanziarie e la possibilità di non andare in Champions League.

Oggi sono arrivate le parole di Nicolò Zaniolo, che oltre ad attaccare la Roma ha risposto anche sulla questione calciomercato e gli interessi sempre attuali di Milan e Juventus. I bianconeri non lo hanno mai dimenticato, ma sempre tenuto d’occhio e con cui verosimilmente andranno avanti i contatti. Sul classe ’99 c’è una clausola di 35 milioni di euro, la Juve ovviamente spererebbe di trattare per una cifra inferiore puntando anche sulla volontà del calciatore. La dirigenza bianconera ha già chiarito la linea societaria sul mercato, ovvero riduzione di costi di ingaggio e possibilmente rimpolpare gli italiani in rosa. Zaniolo è un vecchio pallino, risponde a determinati parametri. Potrà dipendere ovviamente anche dai vari rinnovi alla Continassa, tra chi partirà e chi rimarrà. Il pericolo è rappresentato dal Milan, che pure continua a osservare, e la Premier League.

La Juventus riparte (quasi) da zero: sette colpi dopo Szczesny e Vlahovic

Non solo Zaniolo, perché la Juventus sa benissimo che ci sono possibilità di non entrare in Champions League e di doversi privare di qualche pezzo pregiato. A partire da Szczesny, che come noto ha estimatori in Premier League. Il polacco è considerato un perno della squadra e dello spogliatoio, ma i bianconeri hanno bisogno di risparmiare sugli ingaggi. E da tempo la Juve segue Guglielmo Vicario.

Non solo, perché l’altro big potenzialmente in partenza è Dusan Vlahovic. Se dovesse arrivare una offerta importante dall’estero, ad esempio la Premier League o anche il Bayern Monaco, alla Continassa difficilmente farebbero le barricate. Dei sacrifici comunque andranno fatti. E tra le possibilità per l’attacco può rispuntare Gianluca Scamacca, che rientrerebbe ovviamente nei ragionamenti del ‘made in Italy’. In Premier gioca poco e la situazione non è buona, tornare in Serie A sarebbe vantaggioso per tutti. Senza contare che il West Ham ora rischia addirittura di retrocedere.

Gli occhi della Vecchia Signora restano in Serie A anche per altri ruoli, come le fasce e il centrocampo. In casa Lecce piace Morten Hjulmand, su cui però è vigile (parecchio) la Roma, oltre ai club inglesi. Dei giallorossi tra l’altro viene seguito pure Joan Gonzalez. Poi c’è Davide Frattesi per la mediana, anche lui vecchio pallino con cui vanno avanti i contatti da diverso tempo. Il giocatore piace ovviamente pure alla Roma, lui sognava di tornare a Trigoria ma direbbe di corsa sì ai bianconeri. Anche senza Champions. Per gli esterni invece i nomi restano quelli di Holm a destra e Carlos Augusto a sinistra. Tutti nomi relativamente low cost dal punto di vista dei cartellini, coperti dalle cessioni eccellenti, ma soprattutto degli ingaggi.