Tutti pazzi per Hjulmand: Roma sempre vigile, anche la Premier lo segue | CM.IT

Morten Hjulmand ha attirato gli interessi di tante big, italiane ed estere: il cartellino pronto a lievitare, ma ora pensa solo al Lecce

Tra le grandi sorprese di questo campionato di Serie A ci sono sicuramente tre squadre. La prima è il Monza, neopromossa che in questo momento si trova a 29 punti e in 11esima posizione, ma a soli tre punti dal settimo posto in virtù di una classifica cortissima in quella zona. Poi c’è il Bologna, che in questo momento è proprio settima insieme alla Juve a quota 32 e con Thiago Motta sta vivendo un ottimo periodo.

Ultimo, ma solo in ordine attuale di graduatoria, c’è invece il Lecce che è già arrivato a 27 punti in 23 partite. Da squadra neopromossa e con disponibilità economiche senza dubbio inferiori rispetto al Monza, ora naviga a ben dieci punti di vantaggio sul terzultimo posto e continua a stupire. Il gruppo creato da Marco Baroni è unito sia fuori che dentro il campo, i risultati si vedono. Un lavoro che proprio con queste premesse assume un valore ancor più grande, perché frutto di un progetto, di un percorso e delle idee dell’area sportiva guidata da Pantaleo Corvino. Il dirigente salentino è tornato a casa e sta dimostrando una volta di più il motivo per cui è considerato tra i migliori nel suo ruolo, sicuramente in Italia. Il Lecce in questo momento sta mettendo in mostra un talento dietro l’altro che già ha attirato le attenzioni di parecchi club. Due su tutti.

CM.IT | Hjulmand trascina il Lecce e piace alle big: Roma, Inter e Premier

Il primo è Gabriel Strefezza, classe ’97 che è arrivato addirittura a quota 7 gol in questo campionato. L’altro è invece Morten Hjulmand, protagonista di una grande stagione in mezzo al campo, mostrando grandi doti in entrambe le fasi di gioco. In esclusiva a Tv Play, ieri lo stesso Corvino ha confermato che intorno a lui c’è del movimento: “Non posso smentire nè confermare che le grandi abbiano cercato Hjulmand. C’è tanto interesse su di lui, quei club che si sono avvicinati abbiamo dovuto fermarli. Ora c’è l’obiettivo salvezza e non vogliamo distrazioni da parte di nessuno”.

Una conferma in piena regola. Hjulmand andrà via molto probabilmente in estate, spiccherà il volo verso una squadra importante e questo non potrà che far dare ulteriore peso e significato alla stagione e il lavoro del Lecce. Sul classe ’99 danese ci sono squadre italiane sì, ma anche estere. Di lui si sono accorti dappertutto, con la Roma che in Serie A è senza dubbio una delle società più interessate. Con i giallorossi, tra l’altro, ci sono ottimi rapporti e questo può giocare a loro favore.

Anche l’Inter ha acceso i riflettori su di lui, ma il pericolo principale si chiama – neanche a dirlo – Premier League. Il campionato di Serie A rappresenta ormai un serbatoio di talento per l’Inghilterra, il Lecce già pregusta un incasso importante. Ad ora il prezzo del cartellino di Hjulmand si aggira sui 15 milioni di euro, i pugliesi sono disposti anche ad ascoltare proposte dall’Italia con alcuni giovani nell’affare. Ma ora l’unico obiettivo è portare il Lecce alla salvezza. Al futuro e alla bagarre per arrivare a lui, ci si penserà concretamente tra qualche tempo.