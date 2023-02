Corvino a Tv Play: “La Roma mi sta piacendo molto” | ESCLUSIVO

Breve stralcio dell’intervista esclusiva, in onda integralmente oggi pomeriggio, al Direttore tecnico del Lecce tra le grandi rivelazioni della Serie A di quest’anno

“La Roma mi sta piacendo molto, sia in campo con Mourinho, sia fuori con Tiago Pinto“. In esclusiva su Tv Play, Pantaleo Corvino spende parole di elogio per i giallorossi e il lavoro svolto fin qui nella Capitale dal tecnico e dal General manager portoghese.

“Apprezzo molto l’operato in termini di risultati visto che sta lottando per il secondo posto – ha aggiunto il Direttore tecnico del Lecce, una delle grandi rivelazioni della Serie A di quest’anno – Ricordiamo che Pinto ha dovuto lavorare entro alcuni paletti stabiliti per il Fair Play Finanziario non dovuti alla sua gestione, quindi nonostante questi limiti è stato fatto un ottimo lavoro che apprezzo tanto”.

“Perché un direttore si giudica su quello che trova quando arriva, per i risultati che ottiene e per quello che lascia quando va via“, ha evidenziato Pantaleo Corvino, la cui intervista integrale andrà in onda sul canale Twitch di Tv Play intorno alle 17.30.