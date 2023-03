Frattesi più Carlos Augusto: così la Juventus li soffia all’Inter

La Juventus prova a convincere Rabiot e pianifica le strategie per il prossimo mercato estivo. Frattesi e Carlos Augusto nella lista della spesa della dirigenza bianconera

La Juventus spera di trattenere Adrien Rabiot, ma intanto sonda il mercato per pianificare le basi in vista della prossima stagione. Regna incertezza anche sulle condizioni di Paul Pogba, così un rinforzo di spessore sarà basilare a centrocampo indipendentemente dal rinnovo o meno del numero 25 di Allegri.

L’allenatore spinge per la permanenza di Rabiot e nel frattempo ha indicato un profilo in particolare nella sua lista della spesa: Davide Frattesi. Polmoni, quantità e piedi buoni: il gioiello in forza al Sassuolo corrisponde all’identikit tracciato da Allegri per la mediana della ‘Vecchia Signora’ e da tempo è cerchiato in rosso nell’agenda della dirigenza della Continassa. I buoni rapporti con il sodalizio emiliano potrebbero aiutare, anche se il Dg Carnevali non è disposto a far sconti per l’ex Monza come dimostra l’affare Locatelli. Frattesi ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro e continua a stuzzicare anche Roma e Inter, senza dimenticare un possibile blitz dalla ricca Premier League. La Juventus punta a ricostruire uno zoccolo duro italiano e per abbassare il prezzo può giocarsi diverse pedine, ad esclusione di Gatti che va verso la conferma nella retroguardia di Allegri. Barrenechea è un nome che potrebbe ingolosire il Sassuolo: l’argentino fa parte integrante ormai della prima squadra, ma si valuta una cessione in prestito nella prossima stagione per dargli la possibilità di giocare con maggiore frequenza e proseguire nel percorso di maturazione.

L’intreccio col Monza: la Juve cala il poker per Carlos Augusto

Oltre a Barrenechea, anche Nicolussi Caviglia e Ranocchia (attualmente in prestito rispettivamente alla Salernitana e al Monza) sono due carte che la Juve può giocarsi sul tavolo delle negoziazioni nella trattativa per Frattesi.

In mezzo al campo, oltre al centrocampista del Sassuolo, la ‘Vecchia Signora’ pensa al ritorno alla base di Nicolò Rovella che a parte qualche infortunio di troppo ha dato buone risposte ad Allegri e alla dirigenza con la maglia del Monza. La società bianconera non ha preso però ancora una decisione definitiva sull’ex Genoa, che potrebbe anche restare un altro anno in Brianza soprattutto in un possibile intreccio con Carlos Augusto. La Juventus è a caccia di un laterale mancino indipendentemente dal prolungamento di Alex Sandro e l’esplosione del brasiliano classe ’99 non è passata inosservata nelle stanze della Continassa. I bianconeri sfrutterebbero gli ottimi uffici con Galliani e soci per sorpassare l’Inter, altra big che ha messo sotto la lente d’ingrandimento il ‘top player’ della squadra allenata da Palladino. La Juve potrebbe dare il via libera al rinnovo dei prestiti di Rovella e Ranocchia, o trattare la cessione (sempre a titolo temporaneo) di Iling-Junior e Soulé. Il baby fabatsista argentino, messosi in luce nelle ultime uscite della formazione di Allegri, già nel mercato di gennaio era finito nei radar dell’Ad brianzolo Galliani. Frattesi più Carlos Augusto: la Juventus prepara l’assalto in vista della prossima estate.