“Juve questione di cuore”: Allegri è stato già esonerato

Molte le voci sul futuro della panchina bianconera, attualmente occupata da Massimiliano Allegri: ecco le ultime indiscrezioni

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, ci si appresta a tornare in campo per disputare le gare in programma per la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Oggi la Juventus, con i suoi legali, è impegnata in un altro confronto decisamente importante, nelle aule del Tribunale di Torino per la prima udienza del processo ‘Prisma‘. Una battaglia altrettanto importante, però, è quella del campo, dove la squadra bianconera è attesa dalla sfida contro il Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti, squadra terzultima in classifica e reduce dalla pesante sconfitta patita nello scontro salvezza con la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Nonostante la penalizzazione di quindici punti in classifica, comminata dalla procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’ormai famosa questione plusvalenze, il quarto posto, l’ultimo utile per entrare di diritto nella prossima edizione della Champions League, è distante solo sette punti ed è occupato attualmente dal Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli. Un filotto di vittorie, l’ultima nel derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, interrotto solo dal passo falso contro la Roma di José Mourinho, che ha consentito alla Juve di risalire la china della classifica. A prescindere da questo, sono molte le voci che riguardano anche il futuro della panchina bianconera, occupata da Massimiliano Allegri.

“Rinuncia ai soldi per la Juve”: Allegri silurato

In scadenza di contratto il 30 giugno 2024, Allegri viene continuamente criticato per lo scarso gioco dato alla squadra in questi anni, dal ritorno alla guida della Juventus dopo le parentesi a firma Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. E, dopo l’ufficialità della rescissione col Tottenham, le voci sul ritorno di Antonio Conte a Torino si fanno sempre più insistenti.

“Escludendo il Napoli, che continuerà con Spalletti, tutti i grandi club italiani potrebbero essere interessati a Conte – le parole del giornalista Ciro Venerato a ‘La Domenica Sportiva’ – Toccherà capire se accetterà uno di questi progetti, visto che è un allenatore che ha sempre chiesto squadre e investimenti importanti. Cosa che nessuna società italiana può garantire adesso. Ma una cosa è certa, se la Juve a fine stagione, per un motivo o per un altro, dovesse separarsi da Allegri, resterebbe sempre l’opzione privilegiata di Conte, anche per un fatto di cuore. E sarebbe disposto a rinunciare a qualche milione di euro e alle ambizioni”.