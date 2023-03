Il piano di Allegri senza Kostic: tripla soluzione con vista Inter

La Juventus in ansia per le condizioni di Filip Kostic, che ha lasciato il ritiro della Serbia per far ritorno a Torino. Allegri studia le alternative in vista della ripresa del campionato

Massimiliano Allegri incrocia le dita per Filip Kostic, che si è fermato nel ritiro della Serbia dopo il match vinto nelle qualificazioni europee contro la Lituania.

L’esterno bianconero era stato protagonista dell’ennesimo assist stagionale, accusando però un’infiammazione al tallone d’Achille come confermato dal Ct Stojkovic alla vigilia del derby slavo di domani sera con il Montenegro. A scopo precauzionale l’ex Eintracht Francoforte farà ritorno a Torino e nelle prossime ore le sue condizioni verrano rivalutate dallo staff medico della Juve. Allegri si augura che non sia nulla di grave e che il ‘soldatino’ serbo possa essere regolarmente disponibile alla ripresa del campionato dopo la sosta nel match dell’Allianz Stadium con il Verona di sabato prossimo.

Juventus, da Iling a Chiesa: la scelta di Allegri con Kostic KO

L’allenatore bianconero, in vista del tour de force che attende nel mese di aprile la ‘Vecchia Signora’, potrebbe scegliere comunque la via della prudenza e non rischiare Kostic contro l’Hellas anche se gli esami dessero esito negativo.

Allegri valuterebbe così di concedere un turno di riposo al numero 30, capace finora nella sua prima stagione sotto la Mole di fornire 11 assist vincenti per i compagni oltre a segnare 3 reti in tutte le competizioni. Il nazionale serbo così avrebbe la possibilità di recuperare con calma per il primo round delle semifinali di Coppa Italia con l’Inter, gara in programma tre giorni più tardi l’impegno contro il Verona. Allegri potrebbe lanciare così dal primo minuto il baby Iling-Junior, in grande spolvero di recente con la nazionale Under 20 dell’Inghilterra. L’inglese classe 2003 ha trovato poco spazio negli ultimi tempi e per lui si tratterebbe dell’esordio assoluto da titolare in campionato. Oltre a Iling, Allegri prenderebbe in considerazione altre due soluzioni: spostare De Sciglio sulla corsia sinistra o puntare direttamente su Federico Chiesa, sempre che l’ex Fiorentina riesca a recuperare la migliore condizione e smaltire in tempo la tendinite al ginocchio destro. L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ a centrocampo contro il Verona dovrà rinunciare sicuramente agli squalificati Rabiot e Paredes, oltre all’infortunato Pogba.