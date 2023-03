Grosso problema per Allegri, stop in Nazionale: l’annuncio UFFICIALE

Ufficiale Juventus, che guaio per Allegri: infortunio in Nazionale e rientro immediato a Torino

Brutte notizie in casa Juventus: Filip Kostic ha lasciato il ritiro della Nazionale serba ed è tornato a Torino.

Il giocatore bianconero salterà il “derby” contro il Montenegro, valido per il secondo turno del girone G delle qualificazioni a Euro2024. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ct della Serbia Dragan Stojkovic: “Kostic ha lasciato la squadra. Ha un’infiammazione al tendine d’Achille. Non c’è bisogno di correre rischi e la decisione per lui è stata quella di tornare al club”. Resta invece a disposizione del ct l’altro bianconero convocato, Dusan Vlahovic.

Una scelta dunque precauzionale che però non può certamente non preoccupare Massimiliano Allegri e il suo staff. L’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte sarà certamente sottoposto ad accertamenti: la speranza bianconera è che l’infortunio non sia nulla di grave e che il giocatore possa essere a disposizione per la sfida contro il Verona in programma sabato 1 aprile alle 20.45 all’Allianz Stadium.