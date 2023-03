Incredibile alla Juventus: “Rescinde e vola negli Stati Uniti”

Morale alle stelle in casa Juventus per la vittoria ottenuta sul campo dell’Inter di Simone Inzaghi. Ma c’è un calciatore che non sorride

Il gol, contestatissimo, di Filip Kostic, ha consentito alla Juventus di espugnare lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e di portare a casa il derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La squadra bianconera, guidata in panchina da Massimiliano Allegri, al netto delle polemiche per i presunti tocchi di mano di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic nell’azione che porta alla rete del definitivo 1-0, ha mostrato un ottimo stato di forma ed è riuscita a contenere i nerazzurri, mai realmente pericolosi nella seconda frazione di gioco. Continua, così, la rincorsa della Juve al quarto posto, attualmente occupato dal Milan di Stefano Pioli, l’ultimo utile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. In attesa di capire cosa succederà il 19 aprile, quando il Collegio di garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato dai legali della società torinese avverso la penalizzazione di quindici punti per la questione plusvalenze comminata nei mesi scorsi.

Nonostante questo, come dicevamo, il quarto posto è distante solo sette punti: una rimonta incredibile che è arrivata con un filotto di vittorie, intervallato dalla sconfitta patita sul campo della Roma di José Mourinho.Ma c’è una nota che stona in questo momento felice, almeno sul campo, per la Juventus. E riguarda il lungodegente Paul Pogba. Il centrocampista francese, fermo ormai dall’agosto scorso a parte trentacinque minuti disputati nelle scorse settimane, si è nuovamente procurato un infortunio muscolare. E Allegri ha ammesso che non sarà a disposizione neanche dopo la sosta per le Nazionali: “Sono otto mesi che ormai facciamo le stesse domande e diciamo le stesse cose. Credo che difficilmente sarà a disposizione subito dopo la sosta, ci vorrà più tempo“.

Risoluzione contrattuale e MLS: il futuro di Pogba

Da mesi, ormai, si parla di una possibile risoluzione contrattuale, sempre smentita, di Paul Pogba con la Juventus. Ma se la situazione dovesse continuare ad essere quella attuale, se ne potrebbe discutere concretamente.

Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Luca Momblano: “Se Pogba risolve con la Juve va negli Stati Uniti, ha delle offerte già in mano – le sue parole a ‘Top Planet’ – Va spesso lì in vacanza e ci andrebbe volentieri anche per giocare. Però, mi piace sperare che la sua avventura alla Juventus possa ancora continuare”. Da ricordare che il contratto firmato la scorsa estate dal 30enne calciatore francese è in scadenza il 30 giugno 2026. Vedremo cosa succederà, i prossimi mesi saranno decisivi.