Scatta l’allarme Pogba: “La Juve non può permetterselo”

Il recupero del centrocampista francese è atteso dopo la sosta a causa dell’ultimo infortunio muscolare accusato la scorsa settimana

Per un francese diventato indispensabile nel centrocampo della Juventus, ce n’è un altro che invece i tifosi bianconeri aspettano da fin troppo tempo. Una situazione impronosticabile ad inizio stagione, quando il primo – Rabiot – era destinato alla cessione, mentre il secondo – Pogba – era appena tornato a Torino tra l’euforia dei tifosi dopo gli anni al Manchester United.

Anche ieri sera l’ex Paris Saint Germain è stato tra i migliori, assoluto dominatore a centrocampo. Un match, quello vinto dalla Juventus sull’Inter, del quale si è discusso in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con una leggenda bianconera come Antonio Cabrini: “Ormai i risultati in questo campionato non hanno più la stessa importanza che hanno avuto in passato. Soprattutto nelle gare tra Inter e Juventus. Si sta parlando di una classica, del derby d’Italia, tra due squadre che non stanno passando un grandissimo periodo”.

Tornando al dualismo tra Rabiot e Pogba, l’ex centrale della Juve ha avvisato il club bianconero: “Rabiot è esploso nell’arco di questa stagione e avrà altri club importanti che lo vorranno tra le proprie file. Questo è scontato, sta facendo una grande annata. Il discorso Juventus è difficile da fare. Bisogna capire come andranno a finire i problemi societari e come la squadra terminerà il campionato. Una squadra come la Juventus non può permettersi di tenere un calciatore, come Pogba, fuori per una stagione intera”.

Juve, Cabrini esalta Kostic: “Uno dei migliori acquisti”

Reduci da una grande prestazione nel derby d’Italia, Kostic e Locatelli sono stati esaltati da Cabrini nell’intervento in diretta.

L’ex difensore ha prima speso ottime parole nei confronti del serbo: “Kostic è un calciatore che si è inserito bene, inizialmente ha fatto fatica, poi quando è entrato negli undici titolari è venuto fuori. Lui ha qualità importanti. E vedendo quello che è successo ad altri suoi colleghi, direi che Kostic è stato uno degli acquisti migliori dalla Juventus”.

Sul centrocampista, invece, Cabrini si è limitato a commentare la mancata convocazione in Nazionale: “Locatelli è uno degli elementi che Mancini sta tenendo sotto osservazione perché lui già fa parte di quel gruppo importante che ha vinto l’europeo. Forse oggi si vuole dare apertura e possibilità a quei calciatori che stanno giocando meglio e sono più in forma”.