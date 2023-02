Calvo su Pogba e le sanzioni dall’UEFA: “Non siamo preoccupati”

Il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, ha parlato prima della partita contro il Nantes. Ecco le sue dichiarazioni

La Juventus deve fare i conti con le questioni di campo, ma anche con la giustizia sportiva e l’UEFA, da cui potrebbero arrivare nuove stangate in futuro.

Intanto, però, si gioca e tanto, visto che stasera i bianconeri sono impegnati contro il Nantes in Europa League. Si tratta di una partita da cui i tifosi si aspettano tanto per sperare che la coppa possa arrivare a Torino in primavera. A presentare la partita ci ha pensato Francesco Calvo, il Chief Football Officer del club, ai microfoni di ‘TV8’: “Ci fa estremamente piacere il supporto dei tifosi. Noi come squadra siamo sempre stati compatti, non dobbiamo ricompattarci. Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo dell’UEFA. Abbiamo un dialogo continuo, non ci sono elementi che ci facciano preoccupare, anche perché bisogna aspettare l’iter della giustizia sportiva italiana“.

Calvo da Pogba ad Allegri: fiducia confermata

Non sono gli unici temi su cui è stato richiesto il parere del dirigente prima della partita.

Calvo viene imbeccato, infatti, anche sulle condizioni di Paul Pogba e sul suo futuro alla Juve: “È stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. Sarà molto importante quando rientrerà, trascina i compagni: lo aspettiamo con grande fiducia e con l’impegno che ci sta mettendo tornerà presto“. Belle parole anche per Massimiliano Allegri, sempre più importante e confermato sulla panchina della Juve: “È centrale nel nostro progetto, il mister in questo momento è il nostro punto di forza, soprattutto in una situazione così delicata. Siamo allineati con lui e siamo ottimisti.