Da Milano a Londra: per l’Inter è già venduto a 50 milioni

L’Inter pronto a salutarlo per 50 milioni di euro: in estate può partire per Londra

Un sacrificio sul mercato che appare necessario. E il giocatore da sacrificare è già stato individuato. Il futuro di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter sembra infatti scritto.

Di fronte ad una buona offerta, infatti, l’olandese potrebbe salutare Milano. L’Inter valuta l’olandese 60 milioni di euro, ma potrebbe lasciarlo partire per una cifra anche tra i 40 e i 45 milioni di euro. L’interesse nei confronti dell’ex capitano del Psv Eindhoven arriva soprattutto dall’Inghilterra. Il Manchester United, riferiscono dall’Inghilterra, sarebbe pronto a fiondarsi sul giocatore e ad offrire tra i 45 e i 50 milioni di euro. ten Hag è un grande estimatore del giocatore e, con Wan Bissaka sul piede di partenza, sarebbe pronto ad affondare il colpo per un rinforzo sulla corsia di destra.

Calciomercato Inter, anche l’Arsenal punta Dumfries

L’Inter nel frattempo valuta delle alternative e in questo senso piace molto Holm dello Spezia. Su Dumfries però sembra esserci l’interesse di un altro club.

Oltre al Manchester United e al solito Chelsea, anche l’Arsenal infatti starebbe seguendo l’olandese. Il club londinese, primo in classifica, ha affidato il ruolo di terzino destro a Ben White, un difensore centrale adattato. Mikel Arteta però starebbe pensando di affondare il colpo per un esterno difensivo di ruolo. Le alternative, infatti, non convincono. L’ex Inter Cedric Soares è stato ceduto in prestito al Fulham a gennaio, mentre l’ex Bologna Tomiyasu non ha offerto prestazioni particolarmente convincenti.

In questo senso si sviluppa l’interesse per Dumfries, che stasera contro il Porto sarà titolare salvo sorprese dell’ultima ora, e che piace molto al tecnico basco. anche per il fatto che i ‘Gunners’, salvo clamorose sorprese, prenderanno parte alla prossima Champions League e hanno necessariamente bisogno di rinforzi. ‘Football Insider’ sottolinea come l’interesse dell’Arsenal sia fortissimo e un’offerta tra i 45 e i 55 milioni di euro potrebbe accontentare l’Inter. Secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, infine, il club nerazzurro considera Dumfries un calciatore già ceduto.