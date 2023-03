Bye-bye Dumfries, l’Inter affonda: 10 milioni per l’erede

L’esterno olandese lascerà il sodalizio nerazzurro la prossima estate per la Premier League, intanto l’Inter incrocia in campionato il potenziale sostituto

Denzel Dumfries e l’Inter, una favola destinata anch’essa a lasciare dietro di sé terra bruciata. Non come accaduto con Milan Skriniar, situazione irripetibile nella mente di un direttore attento come Giuseppe Marotta, ma ugualmente da evidenziare. Perché il tecnico Simone Inzaghi avrà da sondare mille profili prima di selezionare quello che fa al caso suo, per non lasciare sguarnito un settore del campo a lui molto caro.

La Premier League è ormai molto ghiotta di talenti internazionali, con l’esterno olandese che potrebbe raggiungere Chelsea o Manchester United per almeno 40 milioni di euro. Un gruzzoletto importante per le casse nerazzurre in deficit, secondo le ultime analisi di bilancio. Al suo posto però, la dirigenza nerazzurra deve affrettarsi prima che quei pochi potenziali sostituti possano essere strappati dalle superpotenze.

Calciomercato Inter, via Dumfries: Holm convince Inzaghi

Uno di questi è senza ombra di dubbio Emil Holm, esterno destro svedese forte fisicamente e dotato di buona corsa, esploso tra le file dello Spezia nel corso della prima metà di stagione.

Inzaghi ne ha seguito le gesta in funzione dell’adattamento all modulo del 3-5-2, lasciandolo piacevolmente sorpreso. Proprio domani i nerazzurri li affronteranno in campionato, potendo dunque osservare ancora più da vicino ciò che avrà da offrire. Il calciatore potrebbe essere ceduto dai liguri per una cifra vicina ai 10 milioni di euro la prossima estate, a meno che non saltino fuori altre pretendenti propense al rialzo. In ogni caso, l’Inter potrebbe anche pensare di sfruttare i cartellini di altri giovani come Giovanni Fabbian o Samuele Mulattieri in qualità di contropartite tecniche per minimizzare il dispendio economico.