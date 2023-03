Lautaro si tiene stretto Dumfries, ma in estate può essere addio

Il futuro di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter è in bilico in vista della prossima stagione: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter, contro il Lecce, ha riconquistato il secondo posto nel campionato italiano di Serie A con una serie di assenze decisamente importanti. Non sono stati scelti come titolari infatti Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, mentre non erano proprio disponibili Federico Dimarco e Milan Skriniar.

Il primo è stato rimpiazzato da Robin Gosens, mentre il secondo da Matteo Darmian. Il posizionamento dell’ex giocatore di Torino e Manchester United nel ruolo di braccetto di destra ha scoperto quello del quinto, ricoperto inizialmente da Denzel Dumfries, esterno destro olandese protagonista anche al Mondiale in Qatar con la maglia della sua nazionale. L’ex giocatore del PSV però, nell’arco di gran parte della prestazione, non è mai stato in grado di essere un valore aggiunto per la sua squadra, anzi ha sciupato e dissipato una serie di importantissime occasioni in maniera anche un po’ goffa fino all’assist, stavolta decisivo in positivo, per il gol del 2-0 di Lautaro Martinez che ha “salvato” la sua partita.

Calciomercato Inter, Dumfries sempre più lontano da Milano

Nel frattempo non si possono dimenticare le voci di calciomercato legate al futuro di Dumfries, cercato recentemente dal Chelsea e valutato dall’Inter, almeno secondo le ultime stime, circa 60 milioni di euro. La verità invece è che, a 40-45 milioni di euro, la Beneamata non farebbe troppa fatica a liberarsi di Dumfries in virtù anche di quella che sarebbe una grandissima plusvalenza per le casse del club meneghino, avendo pagato il calciatore oranje poco più di 12 milioni di euro nell’estate di mercato del 2021.

Intanto c’è una stagione da finire e, se dovesse andare come oggi, il pubblico di San Siro continuerà a non perdonare certe giocate di Dumfries, non proprio efficaci. A cercare di togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato, durante la gara, proprio Lautaro Martinez che, dopo l’assist ricevuto dal compagno, ha indicato più volte l’olandese rivolgendosi alla Curva Nord, base del tifo nerazzurro a San Siro. Un’assunzione di responsabilità importante da leader nei confronti del compagno di squadra.