Cinquanta milioni per Dumfries: nuovo club già deciso

Il Manchester United sarebbe pronto ad andare all’assalto di Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter: le ultimissime notizie sul calciomercato di Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, portale ingleso dedicato al calcio e alle ultimissime sulle trattative di calciomercato, il Manchester United sarebbe pronto ad andare all’assalto di Denzel Dumfries nella prossima estate dei trasferimenti.

I Red Devils, che hanno in panchina Erik Ten Hag, tecnico olandese e connazionale del laterale della Beneamata, sono a caccia di esterni di fascia che possano fornire maggiori garanzie, soprattutto sull’out di destra dove, nelle ultime stagioni, la squadra inglese ha avuto qualche problema di troppo. Wan-Bissaka, strapagato appena tre anni fa, non è stato in grado di dare quell’apporto che ci si aspettava dopo quanto fatto vedere con la maglia del Crystal Palace e Ten Hag sembra intenzionato ad affidarsi ad un olandese per avere la soluzione definitiva su quella fascia. Inoltre, la stagione che sta vivendo Dumfries tutto fa pensare tranne che ad una sua permanenza la prossima estate, considerando i mugugni di San Siro nelle ultime uscite e il netto calo di prestazioni fatto vedere rispetto allo scorso anno.

Calciomercato, le cifre dell’affare Dumfries-United

Per arrivare al cartellino di Denzel Dumfries, secondo il media inglese, servirebbe una cifra che si aggira fra i 45 ed i 50 milioni di euro. Numeri altissimi se andiamo a considerare il recente passato del calciatore olandese, ma non così esagerati se messi a confronto con le richieste avanzate dalla dirigenza dell’Inter appena qualche mese fa, che andavano sui 60 milioni di euro.

Ci sono però dei fattori che potrebbero giocare a favore dello United, soprattutto legati alla situazione societaria in casa Inter, anche un’offerta al ribasso, ma consona, potrebbe infatti essere presa seriamente in considerazione dalla Beneamata per dare nuova linfa alle casse.