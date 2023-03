Juventus, Bonucci silurato: “Non lo è mai stato, ex calciatore”

Ieri sera la Juve ha battuto, non senza difficoltà, la Sampdoria. La prestazione di capitan Bonucci non è stata giudicata sufficiente

Il risultato non deve ingannare: il 4-2 con cui la Juventus ha battuto la Sampdoria è arrivato in un modo discutibile. Dopo il doppio vantaggio bianconero, gol di Bremer e di Rabiot, i blucerchiati di Dejan Stankovic hanno recuperato in pochissimi minuti con le reti di Augello e Djuricic.

Nella ripresa, ancora Adrien Rabiot, con polemiche a causa di un presunto fallo di mano, e il giovanissimo Soulé hanno chiuso la pratica. Nel mezzo anche un rigore sbagliato da Dusan Vlahovic, che non riesce a tornare ad esultare per un gol realizzato. Dunque, tre punti in cascina per la squadra di Massimiliano Allegri e sesto posto, adesso occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, distante solo quattro lunghezze. Senza contare la penalizzazione di quindici punti per la questione, ormai nota, delle plusvalenze.

In ogni caso, nonostante un gioco di certo non spettacolare, la Juve continua a mettere fieno in cascina e qualcuno pensa anche alla possibilità di arrivare al quarto posto, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League, lontano nove punti. “La Juve può recuperare il quarto posto anche con la penalizzazione – le parole dell’allenatore e opinionista Nando Orsi a ‘Radio Radio’ – La Juventus perde poco e vince tanto”.

Bonucci distrutto: “Mai stato un trascinatore”

Inevitabilmente, si è parlato anche dei singoli, in particolare di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che, come detto, ha sbagliato un calcio di rigore colpendo il palo. “Vlahovic sta tornando, ha bisogno di una condizione ottimale per rendere al meglio come, ad esempio, Lukaku – il parere dell’ex attaccante Roberto Pruzzo – Vlahovic nel momento decisivo della stagione gli può dare una grossa mano. La squadra sembra abbia ritrovato l’antico spirito, la Juve ha fatto 53 punti sul campo e questo gli va riconosciuto”.

Duro, invece, il commento del giornalista Mario Mattioli su Leonardo Bonucci, capitano bianconero torna in campo dal primo minuto dopo diverso tempo: “Ieri la ha pagato un po’ di gioventù, chi ha più esperienza però ha aiutato i giovani. Parlo soprattutto di Danilo, perché Bonucci non è mai stato un trascinatore dello spogliatoio“. Sulla stessa linea anche Furio Focolari: “Bonucci è una vecchia gloria, un ex giocatore“. Adesso, la Juve è attesa dal ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo in terra teutonica: si parte dall’1-0 dell’andata, decisiva la rete di Angel Di Maria.