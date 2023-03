UFFICIALE: il Consiglio di Stato respinge la richiesta della Figc: subito la ‘carta Covisoc’ alla Juve

Le ultime notizie relative al club bianconero e il processo plusvalenze: arriva la decisione da parte del Consiglio di Stato

Gli avvocati della Juventus potranno avere tra le mani l’ormai celeberrima ‘Carta Covisoc’.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, respinto la richiesta di sospensiva e la Federcalcio lunedì sarà dunque chiamata a consegnare alla difesa bianconera la famosa nota 10940.

“Considerato che non sussistono i presupposti per la visura monocratica e osservato che quanto dedotto dall’appellante può in ipotesi suffragare la sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta ex art. 56 c.p.a., riservata alle sole ipotesi di “estrema gravità e urgenza” e quindi collegata ad un danno definibile come “catastrofico” per la parte deducente; per questi motivi respinge l’istanza e fissa per la discussione la camera di consiglio del 23 marzo“. Recita così il decreto del Consiglio di Stato.

E’ stata, dunque, fissata per il prossimo 23 marzo la Camera di Consiglio per il ricorso FIGC sulla Carta Covisoc.