Caos Rabiot, ecco perché il gol non è stato annullato. Poteva saltare l’Inter

Il centrocampista francese nel mirino: il giocatore di Massimiliano Allegri ha rischiato di non giocare contro i nerazzurri

Non si placano le polemiche per il gol di Adrien Rabiot che ha portato la Juve sul 3 a 2 la Juventus, contro la Sampdoria.

Le immagini non chiariscono se il centrocampista francese controlli il pallone con il braccio sinistro prima di trafiggere il portiere avversario Turk. Anche nel post partita si è provato a vedere l’azione da altre prospettive ma nessun replay ha dato certezze. Resta così la decisione di campo presa dall’arbitro Prontera.

Dopo la gara, chi non ha avuto dubbi, sul fatto che si trattasse di tocco di braccio è stato Stankovic, che in conferenza stampa ha affermato: “Il gol andava annullato e stop. Rabiot ha controllato il pallone con il braccio“.

#JuveSamp – Nessun replay chiarisce se #Rabiot tocca il pallone con il braccio prima del 3-2, resta quindi la decisione di campo. Se fosse stato fallo di mano, il francese sarebbe stato ammonito per comportamento antisportivo, saltando il match con l'#Inter @calciomercatoit pic.twitter.com/ocFmnVBx4r — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) March 12, 2023

Rabiot, invece, ha esultato per la doppietta e per la vittoria conquistata dalla Juventus. Ora testa al ritorno degli ottavi di finale di Europa League, contro li Friburgo, e poi al match contro l’Inter. Partita che il centrocampista francese potrà giocare. Se fosse stato fischiato fallo di mano, l’ex Psg sarebbe stato ammonito per comportamento antisportivo e non avrebbe dunque giocato contro i nerazzurri, essendo diffidato.