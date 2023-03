Milan spiazzato: l’attaccante strizza l’occhio alla Premier

Il giocatore da tempo sul taccuino del club rossonero ha parlato, facendo capire di essere pronto al trasferimento in Inghilterra

Una stagione da incorniciare per Jonathan David. L’attaccante del Lille venerdì ha realizzato una tripletta contro il Lione, che lo ha portato 21 gol stagionali, in 29 partite. Numeri importanti per il classe 2000 pronto al salto di qualità.

Verosimilmente i prossimi saranno gli ultimi mesi con la maglia del club francese. Il giocatore lo ha fatto capire più volte di essere pronto a trasferirsi in una nuova squadra.

Jonathan David è chiaramente sul taccuino delle più grandi squadre europee. E’ da tempo su quello di Paolo Maldini e Frederic Massara che la prossima estate punteranno con forza sull’acquisto di un nuovo attaccante.

Il canadese ha davvero tutto per il giocatore giusto per Pioli ma l’interesse inglese lascia pensare che nel futuro di David possa esserci davvero la Premier League. Il 23enne, intervistato, a margine di Lille-Lione, ha aperto al trasferimento in Inghilterra: “Sono concentrato sul riportare questo grande club in Europa – riporta SkySports -. Il resto si vedrà. Premier League? Uno dei migliori campionati del mondo, perché no?”.

Calciomercato Milan, caccia al centravanti

Il Milan, come detto, è pronto a regalarsi un nuovo attaccante. Serve un calciatore che possa affiancare Olivier Giroud.

Fino a questo momento l’acquisto di Divock Origi non ha portato i suoi frutti. Troppo pochi i due gol segnati in stagione e Zlatan Ibrahimović il prossimo ottobre compirà 42 anni. Serve chiaramente ben altro.

Serve un calciatore giovane che garantisca la doppia cifra, con cui guardare al futuro con ottimismo. Il Milan sta così sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto. In Francia oltre a Jonathan David, piacciono Florian Balogun, che si sta mettendo in mostra con il Reims ma è di proprietà dell’Arsenal, e Wahi del Montpellier. Attenzione, però, anche ad altri profili: negli ultimi giorni quello più chiacchierato è certamente Retegui, sul quale ha messo gli occhi anche Mancini per la sua Nazionale.