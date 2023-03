Milan a caccia di gol: Leao è un rebus, ma arriva il nuovo bomber

Alla squadra rossonera servono gol freschi e si guarda così in Francia. Allo stesso tempo bisogna trovare una soluzione per il portoghese

E’ tornato il sorriso in Casa Milan. I rossoneri con una prova da grande squadra sono riusciti ad ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League, eliminando il Tottenham.

A Londra, Tonali e compagni si sono resi protagonisti di una prestazione davvero importante ma il risultato alla fine ha detto solo 0 a 0. Il Milan ha potuto esultare ma è servito un super Mike Maignan, in pieno recupero su Kane, per evitare la beffa. A fine gara sono così piovuti elogi per il reparto difensivo, a partire dal portiere, passando per Thiaw, Tomori e Kalulu. Tutti hanno fatto benissimo.

Allo stesso tempo si è analizzata la prestazione degli attaccanti, che non sono stati incisivi come sarebbe servito. Il dito, chiaramente, è stato puntato soprattutto su Rafael Leão, che come gli capita spesso si è acceso solo ad intermittenza. Non è riuscito ad essere continuo e sotto porta si è mostrato poco cattivo. Problemi non certo nuovi, che spingono tutti a pensare che Leao non abbia ancora fatto quello step successivo che lo porti ad essere considerato un grande campione.

Il portoghese ha certamente i colpi del fenomeno ma non bastano per essere considerato tale. Sia il giocatore che lo staff tecnico del Milan sono convinti che possa ancora crescere tanto e la sua maturazione passa proprio dal lavoro con la maglia rossonera addosso. Non c’è nulla di meglio della squadra che lo stima più di chiunque per completare il suo processo di crescita.

Al momento, però, non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo del contratto. L’augurio è di poter arrivare alla fumata bianca entro la Primavera così da poter avere le idee chiare in estate. La trattativa non si è mai interrotta. Gli ostacoli, però, non mancano e nonostante la volontà del Milan di spingersi oltre il muro dei sette milioni di euro netti a stagione, la firma non è ancora arrivata.

Calciomercato Milan, colpo in avanti: si svoglia la margherita

Il futuro di Leao chiaramente tiene in apprensione i tifosi, che nutrono dei seri dubbi sull’ attacco a disposizione di Pioli. La partita col Tottenham ha dimostrato che il reparto offensivo fa davvero fatica e se non segnano il portoghese e Giroud, tutto si complica. Origi e Rebic stanno facendo male da inizio stagione e Ibrahimovic si avvia a compiere 42 anni.

In estate serve una svolta. Serve un profilo giovane che possa garantire la doppia cifra. Giusto proseguire con l’attaccante francese, che come raccontato su Calciomercato.it, si avvia a rinnovare il contratto, ma sarebbe utile un centravanti da affiancargli. Ecco perché – come già scritto – si sta setacciando il mercato e si guarda tanto in Francia, dove piacciono parecchio Jonathan David, pronto a lasciare il Lille, e Florian Balogun, che si sta mettendo in mostra con il Reims ma è di proprietà dell’Arsenal. Attenzione anche a Wahi del Montpellier e ad un’altra pista che va oltre la Ligue 1: l’ultima grande idea del Milan, è, infatti, Retegui, sul quale ha messo gli occhi anche Mancini per la sua Nazionale.

Il passaggio ai quarti di finale porterà soldi freschi nelle casse del Diavolo. Soldi che faranno aumentare il budget per il prossimo calciomercato, per poter così finalmente mettere le mani sul grande bomber. Non si può più rimandare.