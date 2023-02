Milan, il modulo cambia il mercato: Maldini prepara il super colpo

I tempi sono maturi per mettere le mani su un nuovo centravanti. Servono forze fresche da affiancare a Giroud

La grande crisi è alle spalle. Dopo i tanti risultati negativi, il Milan di Stefano Pioli è riuscito a rialzare la testa, con le vittorie contro il Torino e quella prestigiosa con il Tottenham.

I rossoneri possono così guardare al futuro con maggiore ottimismo. E’ tornata la serenità in quel di Milanello e la visita di Gerry Cardinale ha fatto davvero bene all’ambiente. Il numero uno di RedBird è ormai diventato un amuleto: ha assistito a tre partite a San Siro, contro Inter, Juve e Tottenham, e il Milan ha sempre vinto. Prima di lasciare il capoluogo lombardo, Cardinale ha ribadito la fiducia all’Area Sport, sottolineando come i periodi di alti e bassi non siano inconsueti. Il Milan, d’altronde, è tra le squadre più giovani in Italia e dopo aver vinto uno Scudetto una flessione può essere compresa.

E’ un peccato che si sia impiegato così tanto per rimettere la testa fuori dalle sabbie mobili ma l’obiettivo Champions League è lì alla portata. E’ evidente che il Diavolo non può più sbagliare e già sabato contro il Monza dovrà dimostrare di poter dare continuità ai risultati recenti ottenuti.

Milan, Champions vitale: il piano sul mercato

Perché la qualificazione all’Europa che conta resta vitale per programmare con serenità il futuro e per non rischiare rivoluzioni, che porterebbero solo altri intoppi al progetto americano. Poi è chiaro che la sfida contro il Tottenham fa sognare anche altri traguardi ma la strada da fare è ancora lunga e bisogna rimanere con i piedi per terra.

Lo faranno certamente Paolo Maldini e Frederic Massara che vogliono vivere un’estate tranquilla, diversamente da quanto successo lo scorso anno quando il loro rinnovo e il cambio di proprietà hanno inciso negativamente sulle trattative. Sapere cosa fare in largo anticipo non può che portare dei vantaggi e il piano del Milan appare chiaro.

Si parte dal presupposto che non ci saranno spese folli ma che il budget, che potrebbe aggirarsi ancora sui 50 milioni, può arricchirsi grazie alle cessioni e andando avanti in Champions League.

Ora, inoltre, bisogna fare i conti con un nuovo modulo che sta cambiando le carte in tavola. Innanzitutto dalla colonna acquisti stanno sparendo i nomi di tutti i difensori centrali, che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno segnato per rafforzare la retroguardia. L’esplosione di Malick Thiaw ha reso felice la dirigenza, pronta a dirottare le proprie spese altrove. E così si guarda agli altri reparti.

La scelta sul portiere è stata fatta da tempo e salvo cambi di programma sarà Sportiello il vice Mike Maignan. A centrocampo, invece, Stefano Pioli si aspetta ancora di poter abbracciare un nuovo Kessie. Rade Krunic è certamente un’ottima alternativa ai titolari Tonali e Bennacer ma serve ancora un altro centrocampista che possa far dormire sonni tranquilli a Pioli.

Maldini e Massara non hanno nascosto la speranza che possa essere Vranckx il prossimo Thiaw, così da versare gli 11-12 milioni nelle casse del Wolfsburg per riscattarlo. In questo modo in estate tutte le attenzioni sarebbero rivolte all’attacco.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante in arrivo: ecco il bomber

Con il passaggio al 3-4-2-1 e dando per scontato che il Milan abbia intenzione di puntare ancora su De Ketelaere, visto l’investimento fatto, oltre che chiaramente su Rafael Leao, sta prendendo sempre più strada l’idea di acquistare un nuovo attaccante.

I tempi ormai sono maturi: Origi non sta dando le risposte sperate e Giroud, che è ad un passo dal rinnovo, come raccontato su Calciomercato.it, non è immortale; servono dunque forze fresche, serve un colpo da 40-50 milioni. Ecco così che l’idea Hojlund, che tanto piace alla dirigenza rossonera e che fa sognare i tifosi, può davvero prendere piede. Per il giovane centravanti dell‘Atalanta, però, serve fare in fretta, per anticipare la concorrenza inglese. In alternativa attenzione alla pista francese: il campionato transalpino viene monitorato costantemente e i profili di Balogun, Jonathan David e Wahi sono sul taccuino. E’ arrivato il momento di accogliere un nuovo numero nove, un nove da Champions.