Di Maria e la Juve parlano di futuro: obiettivo rinnovo

Angel Di Maria sta trascinando la Juventus sul campo e ora il futuro appare sempre di più a tinte bianconere: obiettivo rinnovo

Le difficoltà e i dubbi prima del Mondiale in Qatar sono ora un lontano ricordo. Il gol in finale e quella coppa alzata al cielo hanno spazzato via tutto: adesso Angel Di Maria è il faro della Juventus.

Nel 2023 è impressionante il cambio di passo del ‘Fideo’ in bianconero. Dall’inizio del nuovo anno, infatti, l’argentino ha già segnato 7 reti e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra. In particolare, è in Europa League che Di Maria sta trascinando la ‘Vecchia Signora’ in quello che è diventato l’obiettivo numero uno della stagione. Come vi abbiamo rivelato su queste pagine nelle scorse settimane, Di Maria sta sempre meglio a Torino e ora il rinnovo è uno scenario desiderato da tutte le parti in causa.

Il futuro di Di Maria si chiama Juventus: parti al lavoro per il rinnovo fino al 2024

Non è ancora il momento per tirare le somme, ma l’impatto di Angel Di Maria sulla Juventus appare sempre più importante: ora parlare di rinnovo non è più qualcosa di improbabile.

Come vi abbiamo rivelato in esclusiva su queste pagine, l’entourage del Fideo è già in Europa ed è pronto ad un meeting con la dirigenza bianconera. Sul tavolo dell’incontro ci sarà il rinnovo di contratto con la ‘Vecchia Signora’: un prolungamento di un anno, fino al 30 giugno del 2024, che farebbe felici tutti.

Angel Di Maria ora si vede ancora in bianconero per la prossima stagione, con la famiglia che si è ambientata molto bene a Torino e lui che si sente ancora in grado di fare la differenza in Europa. Prima di chiudere la carriera in Argentina, col suo Rosario Central, quindi il last dance del ‘Fideo’ potrebbe essere ancora con la maglia della Juventus. Il mese di marzo sarà decisivo in questo senso e, probabilmente, ci dirà moltissimo si quello che sarà il futuro di Angel Di Maria. Intanto, è Massimiliano Allegri a godersi le sue giocate e a sognare l’Europa League.