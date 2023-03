Lampi di vero Karsdorp: ora l’olandese è un’arma in più per Mourinho

Contro la Real Sociedad, la Roma ha riscoperto un Karsdorp in grande spolvero: così può cambiare o aiutare il suo futuro in estate

La Roma europea vola e lo fa ancora senza subire gol, almeno in casa. A parte l’unica macchia della Coppa Italia con la Cremonese, all’Olimpico i giallorossi hanno fatto registrare un filotto da sette partite vinte, con la porta inviolata. Con tre acuti principali: il successo con la Juventus, quello col Salisburgo che ha ribaltato l’andata e il 2-0 di ieri sera alla Real Sociedad. Dei giocatori in campo contro i baschi tutti si sono meritati una pagella oltre la sufficienza.

A strappare applausi è stato ancora una volta Matic, oltre a Kumbulla ed El Shaarawy autori dei gol. Ma uno dei protagonisti, per certi versi a sorpresa, della serata di ieri è stato anche Rick Karsdorp. L’olandese ha giocato la sua seconda partita da titolare dopo il rientro e la pace con Mourinho, la migliore della stagione e probabilmente anche della gestione Mourinho. In primis è stato suo il break che ha strappato il pallone a Rico, scaricando su Dybala e facendo ripartire l’azione verso il gol di El Shaarawy. Poi ha preso in mano la fascia senza mai soffrire, con intelligenza tattica e pure una forma fisica importante. A tratti, soprattutto in una discesa irresistibile a fine partita che ha esaltato l’Olimpico, si è visto quel ‘treno’ che a Roma – complici anche gli infortuni – non hanno mai ammirato. E che aveva spinto i giallorossi a investire 14 milioni più bonus.

Karsdorp è tornato e manda segnali: come può cambiare il suo futuro

Il trascorso burrascoso di questa stagione lo conosciamo tutti. Lo sfogo del Mapei da parte di Mourinho che lo aveva chiamato ‘traditore’, le assenze al raduno e al ritiro invernale col resto della squadra. Poi le esclusioni dai convocati, le parole del suo legale e dell’agente a Tv Play, la risposta dello Special One e di Pinto. A gennaio i tentativi di cederlo, gli interessamenti della Premier League, i no a Monza e Salernitana, fino al reintegro.

Non solo, perché addirittura Mourinho di recente ha chiesto scusa al giocatore e non solo, che anche a livello personale ha vissuto momenti di tensione con la piazza, ammettendo di aver esagerato. Non una cosa così frequente da ascoltare. Fino alle dichiarazioni d’amore di Karsdorp per la Roma. Il terzino era rimasto fuori anche per un infortunio, poi contro il Verona è tornato titolare, a cui sono seguite le presenze nell’ultima parte di gara contro Cremonese, Salisburgo e Juventus. L’olandese è tornato e ora sta bene fisicamente, ha cominciato a strappare pure gli applausi dell’Olimpico. Mourinho toglie, Mourinho restituisce. In questo caso con gli interessi, visto che Karsdorp non è mai stato beniamino del popolo giallorosso.

In estate sul suo futuro nessuna certezza, così com’è però per gran parte dei suoi compagni. Di certo tenere questo livello rappresenterebbe un segnale importante da inviare sia alla Roma che ad altre eventuali pretendenti. Giocare questi ultimi tre mesi alla grande gioverebbe a tutti. Di certo adesso il rapporto tra lui e Mourinho è tornato sereno. E può rappresentare un’arma in più importante in questo rush finale tra corsa Champions ed Europa League.