Roma, torna Karsdorp: “Amo questo club”. Poi l’annuncio su Mourinho

L’esterno olandese è tornato a disposizione di José Mourinho dopo un fastidio accusato al ginocchio nelle ultime settimane

Sta per chiudersi definitivamente il caso Karsdorp nella capitale. Dopo la celebre lite che aveva visto protagonista il terzino olandese con José Mourinho lo scorso novembre, le tensioni sembrano essere rientrate. Il ragazzo è tornato ad allenarsi con il gruppo e domani potrebbe anche partire dal primo minuto in Europa League.

A rompere un lunghissimo silenzio ci ha pensato lo stesso Karsdorp, nell’intervista rilasciata ai microfoni del club: “Nelle ultime due settimane ho avuto dei problemi al ginocchio. Era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico”. Un problema che il calciatore sembra essersi lasciato alle spalle: “Ho lavorato molto in palestra, anche fuori di qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato”.

Parole al miele, poi, nei confronti della Roma che mettono la parola fine alla lunga assenza del ragazzo dalla prima squadra. Lo stesso Karsdorp ha voluto infatti sottolineare il grande affetto che lo lega al club giallorosso: “Questo è il mio sesto anno qua e amo giocare per questo club”.

Calciomercato Roma, Karsdorp chiude le polemiche: “Dette cose non vere”

Il terzino della Roma ha poi precisato che alcune dichiarazioni circolate nei mesi scorsi sul suo rapporto con Mourinho non corrispondevano a verità.

Questa la smentita di Karsdorp sulla polemica con lo ‘Special One’: “La cosa che voglio dire in merito alle questioni tra me e il mister, è che le persone come il FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e, come ho detto prima, sono felice di essere tornato”.

Infine, in vista del match di domani in programma contro il Salisburgo in Europa League nel quale potrebbe tornare in campo dal primo minuto, l’olandese si è detto pronto a difendere la maglia giallorossa: “E’ sempre bello giocare ogni tre o quattro giorni un match. Prima ero abituato a farlo e, come ho detto, sono felice di essere tornato. Non vedo l’ora di giocare qualche partita”.