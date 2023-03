La mossa dello United che spiazza l’Inter per Dalot | CM.IT

In attesa di capire cosa succederà con Dumfries, che potrebbe partire in estate, emergono alcuni nomi per la fascia destra dell’Inter

La stagione, la seconda con la maglia dell’Inter, non è stata, almeno fino a questo momento, positiva per Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese non ha mai convinto appieno, tanto che l’allenatore Simone Inzaghi gli ha preferito con costanza Matteo Darmian.

Arrivato nell’estate del 2021 dal Psv Eindhoven per sostituire Achraf Hakimi, passato al Paris Saint-Germain, Dumfries ha alternato ottime prestazioni ad altre meno buone in tutti questi mesi. E le voci di mercato sul suo conto, dall’estate scorsa fino alla sessione invernale del gennaio scorso, sono circolate con sempre maggiore insistenza. In particolare, il 26enne calciatore di Rotterdam è stato accostato spesso a club della Premier League (in particolare al Manchester United) dove, evidentemente, non mancano gli estimatori. Anche il suo agente, l’avvocato Rafaela Pimenta, ha spesso parlato delle prospettive future del suo assistito, facendo anche capire che l’addio non è una ipotesi da scartare.

Nel frattempo, però, l’Inter con i suoi uomini mercato continua a guardarsi intorno alla ricerca di sostituti all’altezza. Da Tajon Buchanan del Bruges, Nazionale del Canada, a Emil Holm dello Spezia passando per una vecchia conoscenza della Serie A, Diogo Dalot. Attualmente al Manchester United, il portoghese ha vissuto la stagione 2020/2021 a Milano, sponda rossonera, prima di fare ritorno in Inghilterra. Nel dicembre dello scorso anno, lo United ha attivato la clausola presente nel contratto di Dalot per prolungare di una stagione, fino al 30 giugno 2024, il contratto che altrimenti sarebbe scaduto nel giugno di quest’anno. Ma, nel frattempo, si discute anche di altro.

Dalot e la mossa United: l’Inter è spiazzata

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Manchester United e l’entourage di Diogo Dalot stanno discutendo di un nuovo prolungamento contrattuale. Per il manager dei ‘Red Devils’, Erik ten Hag, il portoghese è un titolare fisso, lo dimostrano anche le presenze raccolte fino ad oggi (problemi fisici a parte), e vorrebbe averlo ancora a disposizione. Dunque, trattativa in corso per il rinnovo del contratto tra il club inglese e Dalot. Mentre, per quanto riguarda l’Inter, c’è da dire che Dalot piace come caratteristiche, ma allo stato attuale non si registra alcun tipo di movimento su questa traccia. Chiaramente, nulla è da scartare, ma questa è la situazione allo stato attuale per quanto riguarda Diogo Dalot, il Manchester United e l’Inter.