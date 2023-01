CM.IT | Dumfries ceduto adesso, l’agente spinge: l’Inter e l’offerta ‘folle’

Costato 15 milioni nell’estate di un anno e mezzo fa, l’olandese interessa soprattutto in Premier. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2026

Dumfries via dall’Inter già in questa sessione di mercato è una possibilità remota, ma non impossibile considerate in primis le esigenze di bilancio dei nerazzurri. Entro la fine di giugno la società di Zhang dovrà incassare una sessantina di milioni di euro e l’olandese, reduce dalla poco brillante prestazione col Monza da subentrato a Darmian a un passo dal rinnovo contrattuale, è visto come il più sacrificabile in tal senso.

A spingere per la cessione immediata del classe ’96 è, adesso, soprattutto il suo agente. Rafaela Pimenta vuole sfruttare l’onda del Mondiale, ha sondato la Premier ricevendo feedback positivi. Chelsea, alle prese sempre coi guai fisici di Reece James, e Manchester United restano le più accreditate.

Un trasferimento in Inghilterra consentirebbe al suo assistito un salto di qualità non indifferente sul piano sportivo nonché economico. Le big inglesi, infatti, gli raddoppierebbero l’attuale ingaggio che è di 2,5 milioni netti.

Inoltre un trasferimento di tale portata significherebbe ricca commissione per l’agenzia della stessa Pimenta, l’ex socia di Mino Raiola che ha avuto senz’altro un peso rilevante, in positivo, nella carriera del numero 2 di Inzaghi.

“Abbiamo visto tutti le gare che ha disputato con l’Olanda al Mondiale. Siamo felici per lui, prima cosa; poi mi auguro che anche l’Inter sia felice di lui, ma sicuramente lo sarà. È un giocatore dell’Inter, gioca col cuore, poi vedremo”, ha detto recentemente la Pimenta a ‘Rai Sport’ tenendo appunto la porta aperta a un addio di Dumfries già nel mercato invernale che chiuderà i battenti il 31 gennaio.

Calciomercato Inter, Dumfries via a gennaio: serve un’offerta irrifiutabile

Chiaramente per cederlo ora l’Inter dovrebbe ricevere una proposta irrifiutabile, che vada ben oltre il reale valore del calciatore pagato ‘solo’ 15 milioni bonus inclusi un anno e mezzo fa, dopo la partenza di Hakimi destinazione Psg.

Da viale della Liberazione trapela da tempo la cifra di 60 milioni di euro, ma il via libera della dirigenza o di Zhang in persona potrebbe arrivare pure di fronte a 50 milioni.