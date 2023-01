Accordo a un passo con l’Inter: Inzaghi accontentato, annuncio imminente

Calciomercato Inter, stretta di mano raggiunta: manca solo l’annuncio ufficiale per ratificare l’accordo.

Dopo la vittoria di nevralgica importanza con cui l’Inter di Simone Inzaghi si è imposta ai danni del Napoli riaprendo i giochi Scudetto, i nerazzurri sono attesi dalla sfida dell’U-Power Stadium contro il Monza.

Confronto da non sottovalutare per Dzeko e compagni, desiderosi di dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi che ha permesso loro di rosicchiare punti preziosi. In piena sessione di calciomercato, però, sono le indiscrezioni relative ai possibili affari ancora in essere a catalizzare l’attenzione mediatica. Sotto questo punto di vista nelle ultime ore si segnalano importanti novità. Dopo i sensibili passi in avanti compiuti nelle scorse settimane, infatti, il rinnovo di Matteo Darmian è sempre più vicino a concretizzarsi. Manca solo l’annuncio per suggellare ufficialmente una trattativa ormai indirizzata.

Calciomercato Inter, accordo a un passo per il rinnovo di Darmian

Le parti sono sempre più vicine. Un accordo di massima è stato trovato sulla base di un contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025 nel caso in cui venisse raggiunto un determinato numero di presenze. Darmian dovrebbe guadagnare circa due milioni di euro netti a stagione più bonus. Cifre inferiori rispetto a quella percepita attualmente dal terzino destro, ma che funge da solido compromesso tra le parti. A fare la differenza non solo è stata la volontà del calciatore, che ha messo sempre l’Inter in cima alla lista delle sue priorità, ma anche i piani dei nerazzurri.

Inzaghi, infatti, in diverse occasioni ha avuto modo di elogiare il proprio esterno che, quando chiamato in causa, ha sempre fornito il suo contributo. Molto di più di un semplice gregario di Dumfries, rivitalizzato dalla cura Conte e messosi in gioco anche durante la gestione Inzaghi, Darmian rappresenta un punto di riferimento importante. Il tecnico dell’Inter non può non apprezzarne la duttilità, la poliedricità e la grande capacità di interpretare al meglio le diverse fasi della partita. Per evitare colpi di scena a sorpresa, dunque, Marotta ha accelerato le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate. Siamo ormai arrivati al traguardo d’arrivo: il matrimonio tra Darmian e l’Inter continuerà ancora per diversi anni.