Rilancio e Nazionale: lo scambio che stuzzica l’Inter | CM.IT

E’ rebus difesa per l’Inter in vista della prossima stagione. C’è un profilo che il club nerazzurro monitora per il mercato estivo

Non poteva esserci modo migliore per festeggiare i 31 anni compiuti giovedì scorso. Armando Izzo è stato uno dei protagonisti nella vittoria del Monza contro l’Empoli, decisa proprio dall’ incornata vincente a metà ripresa del difensore napoletano.

Primo sigillo stagionale e con la casacca biancorossa, con l’esultanza quasi liberatoria sotto la Curva Pieri e l’abbraccio in panchina a mister Palladino. Tra i due c’è un rapporto di stima profondo dai tempi del Genoa sotto la guida Gasperini, con il giovane tecnico che ha speso parole al miele ieri in conferenza stampa nel post gara: “E’ fortissimo e anche umanamente è una grande persona. Siamo amici e lo conosco bene: merita queste soddisfazioni e il Monza se lo deve tenere stretto. Ha alzato il livello e per la maglia azzurra Mancini saprà cosa fare”. Izzo in formato Nazionale e che si è rilanciato in Brianza dopo il periodo difficile vissuto nella seconda parte della parentesi al Torino. Galliani e soci stanno lavorando per la conferma alla corte di Palladino del classe ‘92 che è sotto contratto fino al 2024 con il sodalizio granata. Il difensore non rientra nei progetti del ‘Toro’ e prossimamente la dirigenza del Monza approfondirà i discorsi con la controparte per capire quali siano i margini per la permanenza a titolo definitivo del giocatore in biancorosso.

Calciomercato Inter, jolly Lazaro per soffiare Izzo al Monza

Galliani e Palladino dovranno fare però attenzione alla concorrenza, tra le quali spicca in particolare quella dell’Inter.

La società nerazzurra sta valutando il profilo di Izzo per la difesa e non è un caso che ieri sugli spalti dell’U-Power Stadium ci fosse il vice Ds Dario Baccin, ufficialmente per monitorare i progressi del baby Satriano (a segno per la rete del momentaneo 1-1 dell’Empoli) oltre a dare un’occhiata da vicino ai vari Parisi, Carlos Augusto e Baldanzi, tutti potenziali obiettivi per il mercato estivo. Nella lista dell’area tecnica di Viale della Liberazione per il reparto arretrato figura anche l’attuale difensore del Monza e l’Inter potrebbe sfruttare la carta Lazaro, in prestito con diritto di riscatto al Torino e al momento ai box per l’infortunio ai legamenti del ginocchio. Marotta e Ausilio hanno già sondato il terreno con l’entourage di Izzo che rappresenterebbe una soluzione affidabile e low cost per il pacchetto difensivo, dove nella prossima stagione potrebbero esserci novità importanti considerando l’addio di Skriniar e il futuro ancora in bilico di de Vrij, D’Ambrosio e Acerbi.