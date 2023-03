Blitz dell’Inter all’U-Power Stadium: tutti i nomi nel mirino | CM.IT

C’è anche Dario Baccin, vice diretore sportivo dell’Inter, ad assistere Monza-Empoli: i calciatori sotto osservazione

E’ presente anche il vice Ds Dario Baccin all’U-Power Stadium per il match di campionato tra i padroni di casa del Monza e l’Empoli.

Diversi i giocatori da seguire per il braccio destro di Ausilio ad iniziare da Satriano, Sensi e Franco Carboni (che parte dalla panchina) di proprietà del club di Zhang. Ma occhio anche ai profili sul taccuino del club nerazzurro sul mercato: da Parisi a Carlos Augusto per la corsia sinistra, oltre baby gioiello Baldanzi sul quale c’è la forte concorrenza delle altre big di Serie A e soprattutto del Napoli. Tra i giocatori in prestito, invece, difficilmente ci sarà un futuro ancora a Milano per Stefano Sensi. Il centrocampista non rientra nei progetti della dirigenza di Viale della Liberazione, con l’Ad del Monza Galliani intenzionato ad acquisire a titolo definitivo il suo cartellino a fine stagione. L’ex Sassuolo (sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno 2024) è valutato 5-6 milioni di euro dall’Inter.