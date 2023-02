Napoli su Baldanzi, l’Empoli ha deciso: resta un anno | ESCLUSIVO

L’interesse del Napoli per Baldanzi è stato rivelato in diretta da Calciomercato.it. Per ora, l’Empoli schiaccia il freno

Nel calcio, si sa, le cose cambiano. Soprattutto se le offerte prendono un aggettivo in particolare: irrinunciabili. Esistono, però, gli orientamenti, le scelte di società che hanno dimostrato di saper guardare al futuro. Una di queste è l’Empoli. 28. punti in classifica ed una stagione che ha messo in evidenza molti giocatori interessanti, come sempre. Vicario è stato accostato al Bayern Monaco, qualcosa che non era immaginabile fino ad un paio di mesi fa. Poi, ovviamente, Fabiano Parisi, che punta ad essere uno che rappresenta il futuro della corsia mancina in Italia.

Su tutti, però, vuoi per il ruolo da trequartista, vuoi per l’età (classe 2003), vuoi per la personalità già espressa, l’uomo copertina resta Tommaso Baldanzi. Uno dei suoi manager, Andrea Pastorello, a Calciomercato.it in diretta su Tv Play, non aveva affatto nascosto l’interesse di varie big, tra cui il Napoli.

La chiosa è stata quella abituale: ovvero, le valutazioni si faranno a fine stagione. L’interesse del Napoli per Baldanzi è conclamato. Quindi, quelle parole, nascondo una prassi che, però, nasconde un’amorevole bugia. Quella che le strategie societarie si fanno prima della fine di una stagione.

L’Empoli: un altro anno in Toscana per Baldanzi

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il concreto interesse del Napoli per Baldanzi ha condotto l’Empoli del presidente Fabrizio Corsi a maturare, già da ora, quella che è la linea. Ad oggi, il trequartista nato a Poggibonsi resta ad Empoli anche la prossima stagione. La permanenza in A sembra cosa archiviata: non incide la sconfitta con la capolista delle scorse ore. Con mister Zanetti, tra l’altro, il prossimo anno ci può esser un ulteriore passaggio di crescita assolutamente importante.

A gestire Baldanzi, poi, c’è il gruppo Pastorello che non ha alcuna fretta di fare blitz particolari: serve una gestione sana ed oculata di un talento che può avere un grande futuro. Tutti ne sono consapevoli.

Baldanzi, descritto come ragazzo sereno ed estremamente professionale, è pronto a continuare il suo percorso di crescita con l’Empoli ed anche con la Nazionale, dopo la convocazione nei precedenti stage.

Nel futuro non c’è solo il Napoli: sia in Italia, sia in Premier sono diverse le pretendenti per un giocatore che mostra segnali di crescita ad ogni gara.