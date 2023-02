L’agente di Baldanzi allo scoperto: “Molti club lo seguono. A fine stagione valuteremo”

Tra i maggiori talenti messi in luce in questa annata di Serie A c’è anche Tommaso Baldanzi, fantasista dell’Empoli che ha già le big su di li

Non sono poi così tanti i talenti giovanissimi che riescono facilmente ad emergere nel contesto della Serie A. Tra i più brillanti c’è però senza dubbio Tommaso Baldanzi, autentica stellina di casa Empoli che si è affacciato con sfrontatezza e qualità al calcio che conta.

Il mancino classe 2003 sta esplodendo alla corte di un Paolo Zanetti capace di costruire un gruppo di valore esaltato anche dalle grandi doti dei suoi giovani. 14 presenze e 4 gol in Serie A per il mancino di Poggibonsi che è stato già accostato a top club di Serie A come Inter e soprattutto Napoli. A proposito dell’exploit di Baldanzi, a Calciomercato.it su TvPlay ha parlato l’agente del ragazzo, Andrea Pastorello: “Tommaso è un grande talento e sta vivendo in un ambiente perfetto per crescere. Noi godiamo di settimana in settimana delle sue prestazioni, sapendo che sta lavorando nell’ambiente giusto”. Poi l’elogio al lavoro di Zanetti: “Io penso sempre che la fortuna di tutti i calciatori sia data dagli allenatori e da chi ne percepisce il talento e li mette in campo. La nostra Serie A non è abituata a vedere allenatori che si prendano questa responsabilità e gestiscano questi talenti cristallini. Zanetti ha dei grandissimi meriti perché ha saputo dosarlo, ha saputo introdurlo e Tommaso è stato bravissimo a rispondere sul campo. Dobbiamo rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, il dopo verrà di conseguenza”.

Calciomercato, agente Baldanzi: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero”

Baldanzi sta quindi mostrando gradualmente il suo enorme talento, e come evidenziato dallo stesso agente non sono poi così tanti i 2003 che stanno giocando, e soprattutto a questi livelli in Serie A.

Baldanzi è concentrato sul presente e sulla sua crescita, mentre dal punto di vista dei rumors di mercato il procuratore ammette: “Nessuno sta dicendo che a fine anno debba andar via. Alla fine della stagione valuteremo con la società e capiremo cosa sia meglio per il calciatore. Per andare via bisogna andare in un club superiore, senza nulla togliere all’Empoli e capire se c’è lo spazio di giocare. Vanno fatte delle valutazioni. Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo. Da un punto di vista tecnico, il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Valuteremo, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. Non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”.