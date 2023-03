PAGELLE e TABELLINO Monza-Empoli 2-1: Ciurria da applausi, Sensi stecca

Monza-Empoli: pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Super Ciurria, Izzo decisivo: a Zanetti non basta Satriano

Il Monza torna a vincere e blinda la salvezza. Successo per 2-1 dei brianzoli sull’Empoli nell’anticipo dell’U-Power Stadium.

Brilla Ciurria servito dal tacco di Petagna: il ‘Fante’ ancora decisivo e al quarto sigillo in campionato. Satriano (il migliore dei suoi con Marin) ritrova il gol perduto, ma l’incornata di Izzo consegna i tre punti ai padroni di casa. Il gioiellino Baldanzi va a sprazzi, Sensi delude e fa arrabbiare Palladino.

MONZA

Di Gregorio 6,5 – Torna tra i pali dopo l’esclusione di Salerno: solita sicurezza, sull’incornata di Satriano le colpe non sono dell’ex Inter.

Izzo 7 – Inappuntabile nel primo tempo, nella ripresa stacca più in alto di tutti e riporta avanti la squadra di Palladino. Grande stagione in Brianza, meriterebbe una telefonata da parte di Mancini.

Pablo Marì 6,5 – Ritrova certezze dopo un inizio in apnea. Avvia la splendida azione dell’1-0 realizzato da Ciurria.

Caldirola 5,5 – Satriano gli sfugge in più occasioni: balla davanti a Di Gregorio.

Birindelli 6 – Prezioso nelle due fasi, ad inizio ripresa diagonale tempestiva su Caputo (70′ Colpani 5,5 – Poteva gestire meglio un contropiede potenzialmente pericoloso).

Pessina 7 – Fulcro del gioco del Monza, solidità e idee al servizio dei compagni. Da vero leader suona la carica nel momento più difficile dei biancorossi dopo il pareggio firmato da Satriano.

Sensi 5 – Va fuori giri, scelte avventante che fanno arrabbiare più volte Palladino in panchina. Non fa la differenza come dovrebbe: pomeriggio da dimenticare a livello personale (65′ Machin 6 – Manovra con i tempi giusti, più ordinato rispetto al compagno di squadra).

Carlos Augusto 6,5 – Ara la corsia sinistra senza soluzione di continuità. Imprendibile nel primo tempo, dopo l’intervallo paga in brillantezza il recente stop per infortunio e non chiude su Satriano. La sua prestazione resta comunque più che positiva: Baccin e l’Inter avranno preso appunti (65′ Carboni 6 – Buon contributo nell’ultima porzione di gara, sfiora anche il tris nel recupero).

Ciurria 7,5 – Indemoniato, torna sulla trequarti e piazza la zampata che sblocca il risultato per il quarto centro del suo campionato. Pericolo costante per la difesa ospite e sempre temibile quando arma il mancino. Altra prova da applausi per il ‘Fante’ che ormai non è più una sorpresa.

Caprari 6,5 – Frizzante, senza mai dare punti di riferimento ai difensori avversari. Dialoga con Petagna e Ciurria, piazzando sulla testa di Izzo il traversone del nuovo sorpasso (82′ Valoti SV).

Petagna 6,5 – Fondamentale per far salire la squadra e liberare spazi per i compagni. Mette in difficoltà Luperto e con un tacco illuminante serve sui piedi di Ciurria la palla del primo vantaggio (82′ Gytkjaer SV).

All. Palladino 6,5 – Torna a vincere dopo le due sconfitte con Milan e Salernitana grazie ad una prova convincente. Ottimo primo tempo, nella ripresa ha il merito di ritrovare il vantaggio nel momento di maggiore difficoltà. Salvezza ormai blindata.

Le pagelle di Monza-Empoli: Izzo da Nazionale, Satriano non basta

EMPOLI

Perisan 6,5 – Sostituisce all’ultimo momento il titolarisismo Vicario e risponde presente in paio di situazione pericolose.

Stojanovic 5 – In perenne difficoltà sulle scorribande dell’incontenibile Carlos Augusto.

Ismajili 5,5 – Non ha l’accortezza di stringere e chiudere il buco su Ciurria sul vantaggio biancorosso.

Luperto 5,5 – Soffre la stazza e la fisicità di Petagna nell’area di rigore empolese. Il centravanti di casa lo beffa con uno splendido colpo di tacco sulla rete di Ciurria.

Parisi 6 – Delude nel primo tempo, torna a ruggire dopo 1-1 empolese. Prova dai due volti per il gioiello dell’Empoli, pronto ormai per il grande salto (86′ Cacace SV).

Akpa Akpro 6 – Irruento ma vivace, da una sua incursione l’Empoli sfiora il vantaggio. E’ il più continuo dei suoi nella prima parte, perde un filo di verve nella ripresa (86′ E. Vignato SV).

Marin 7 – Lucido in cabina di regia, ha il merito di scodellare il cross poi trasformato in oro da Satriano. Sfiora anche il gol ‘Olimpico’ da corner: il migliore dei suoi con Satriano.

Bandinelli 5,5 – Sciupa una ghiotta chance prima dell’intervallo: scelta errata e cross sballato per Satriano (71′ Fazzini 6 – Un paio di chiusure importanti).

Baldanzi 6 – Nuovo banco di prova, sugli spalti c’è l’Inter con Baccin. Il talento non è in discussione, le stimmate del predestinato ci sono tutte. Nel pomeriggio dell’U-Power Stadium va un po’ sprazzi, anche se certe ricami sono per palati fini (71′ Pjaca 5,5 – Pochi palloni per mettersi in luce).

Caputo 5,5 – Non ha la palla buona per pungere. Anche lui fa comunque poco per mettere alle strette la difesa brianzola (80′ Piccoli SV).

Satriano 7 – Pimpante e voglioso, non vuole deludere Baccin presente in tribuna. Si dà un gran da fare e dopo l’intervallo si sblocca con il guizzo che vale l’1-1. Non segnava dal 5 settembre.

All. Zanetti 5,5 – L’Empoli paga la veemenza del Monza nel primo tempo e nella ripresa torna sotto nel momento migliore della sua partita. Gestione della gara da rivedere, è mancata anche brillantezza negli ultimi sedici metri.

Arbitro: Feliciano 5,5 – Estrae dal taschino tanti cartellini, segnale che ha faticato e non poco a tenere in pugno la partita.

TABELLINO

MONZA-EMPOLI 2-1

20′ Ciurria; 52′ Satriano (E); 67′ Izzo

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli (70′ Colpani), Pessina, Sensi (65′ Machin), Carlos Augusto (65′ Carboni); Ciurria, Caprari (82′ Valoti), Petagna (82′ Gytkjaer). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Antov, D’Alessandro, S. Vignato. Allenatore: Palladino

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (86′ Cacace); Akpa Akpro (86′ E. Vignato), Marin, Bandinelli (71′ Fazzini); Baldanzi (71′ Pjaca); Caputo (80′ Piccoli), Satriano. A disposizione: Ujkani, Stubljar, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Degli Innocenti, Ebuehi, Tonelli, Haas. Allenatore: Zanetti

Arbitro: Feliciani (sez. Teramo)

VAR: Abbattista

Ammoniti: Parisi (E), Akpa Akpro (E), Birindelli (M), Parisi (E), Pessina (M), Marin (E)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 10.601