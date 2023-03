Cuadrado via dalla Juve: futuro, tripla ipotesi clamorosa

A meno di sorprese i bianconeri non rinnoveranno il contratto dell’esterno colombiano in scadenza il prossimo 30 giugno

Non si sa ancora bene quali conseguenze avranno le inchieste con protagonista, suo malgrado, la Juventus. Specie la seconda, quella denominata Prisma i cui capi d’accusa sono piuttosto pesanti. In ogni caso il ‘piano’ finanziario del club targato Exor prevede grossi tagli, in particolare al monte stipendi. Ciò significa che uno-due big potrebbero essere ceduti (Vlahovic in pole) e qualche ‘vecchio’ con ingaggio alto salutare definitivamente. È il caso di Cuadrado, martedì autore del momentaneo 1-1 contro il Torino. Il contratto dell’esterno scade fra tre mesi.

Trentacinque anni da compiere a maggio, il colombiano è evidentemente a fine corsa ma non è detto che il suo futuro non possa essere ancora in Serie A. In piedi l’ipotesi Roma, come svelato già da qualche settimana ‘calciomercatonews.com’, considerato che coi giallorossi il suo agente Lucci vanta un buon rapporto. E che Mourinho, o più in generale la rosa visto che la permanenza del portoghese non è affatto certa, necessita di un rinforzo proprio sulla corsia destra. La partenza di Karsdorp, infatti, è stata di fatto solo rimandata all’estate. Circola anche la ‘suggestione’ Inter, seppur per il post Dumfries la priorità dei nerazzurri sia un profilo decisamente più giovane e meno costoso lato ingaggio. Piace molto Buchanan, statunitense in forza al Brugge.

Calciomercato Juventus, Cuadrado da Ronaldo in Arabia Saudita

Data l’età, il futuro di Cuadrado potrebbe però essere anche lontano dall’Europa. In MLS per esempio, dove hanno già chiuso la carriera i suoi ex compagni della Juve Matuidi e Higuain. A breve toccherà a Chiellini.

Stati Uniti, oppure Arabia Saudita dove è finito – a proposito di ex compagni – Cristiano Ronaldo. Magari proprio l’Al-Nassr nel quale milita il portoghese, allenata dall’ex Roma Rudi Garcia, potrebbe farsi avanti per l’esterno classe ’88, pronto a dire addio alla Juventus dopo otto lunghi anni.