Il terzino olandese destinato a dire addio all’Inter a fine stagione. L’obiettivo è incassare almeno una quarantina di milioni

L‘Inter si sta già muovendo per il dopo Dumfries, destinato all’addio a giugno anche se alcune piste inglesi si sono decisamente raffreddate. Su tutte quella rappresentata dal Chelsea, che per la fascia destra ha investito su Malo Gusto del Lione. Non sarà quindi semplice trovare un acquirente disposto ad esaudire le richieste nerazzurre, almeno una quarantina di milioni, considerato che l’olandese ha perso il posto da titolare da gennaio in avanti deludendo ogni qual volta è sceso in campo.

Nelle ultime ore della sessione di gennaio intervenuta in esclusiva a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, Rafaela Pimenta è al lavoro per soddisfare sia l’Inter che il suo assistito che punta a un salto di qualità sia sportivo che economico.

L’attuale stipendio dell’ex PSV, legato alla società di Zhang fino al 2026, è di circa 2,5 milioni netti. 15, bonus inclusi, sono invece stati i milioni spesi dall’Inter per il suo cartellino nell’estate 2021.

Pimenta è anche la rappresentante di Mazraoui, uno dei nomi accostati al club di viale della Liberazione per la successione di Dumfries. Il Bayern è aperto alla cessione del calciatore preso a zero, tuttavia al momento non si registra alcun passo concreto dell’Inter per il laterale ex Ajax, costretto a fermarsi – sconosciuta per ora la data del rientro – per una infiammazione al pericardio.

Per il post Dumfries, comunque, Marotta e Ausilio preferiscono profili più giovani e, soprattutto, perlomeno lato stipendio meno costosi rispetto al Mazraoui (in Baviera guadagna 4 milioni netti più bonus) di turno.

In tal senso un nome che piace molto è quello di Buchanan, classe ’99 canadese in forza al Brugge.

Calciomercato Inter, Brugge bottega cara: servono 25 milioni per Buchanan

Calciatore con spiccate doti offensive, Buchanan si sta mettendo in bella mostra anche in Champions League (uno scout interista, secondo ‘Tuttosport’, lo ha visto dal vivo martedì contro il Benfica) dopo la buona prova al Mondiale in Qatar. Il Brugge, però, è bottega cara come sa bene il Milan che l’estate scorsa ha dovuto tirare fuori 35 milioni per De Ketelaere.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club belga chiede ben 30 milioni per Buchanan, con un accordo possibile intorno ai 25. Questo perché sul ragazzo ci sono diverse inglesi, compreso il solito Leeds. Come appurato da CM.IT, pure altre società italiane, oltre all’Inter, hanno mostrato interesse per il 24enne nato da genitori giamaicani, che con il Brugge ha un contratto fino al 2025 da circa 600mila euro l’anno più bonus.

Per l’eredità di Dumfries resta in prima linea pure il nome di Singo, in scadenza nel 2024 con ingaggio di 400mila euro l’anno. Come spiegato da Calciomercato.it lo scorso 30 docembre, Cairo lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro e sul classe 2000 è forte anche la Juventus. I bonus potrebbero fare la differenza in una eventuale trattativa.