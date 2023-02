Mbappe al Milan, i social si dividono tra la gioia rossonera e l’ironia rivale

Le parole di Mbappe sul Milan hanno esaltato i tifosi rossoneri, scatenati, ma hanno anche generato l’ironia dei tifosi avversari

Dopo un periodo tremendo a livello di risultati, che è combaciato con il mese di gennaio post-Salernitana, il Milan è risorto e ora ha blindato la difesa che era diventata un colabrodo. Oggi, nel giorno in cui si è parlato parecchio anche del nuovo stadio con il Milan che hanno individuato già l’area, i social rossoneri si sono scatenati per le parole di Kylian Mbappe.

Il campione francese ha infatti dichiarato che se dovesse venire in Italia sarebbe solo per il Milan. Il video è diventato ovviamente subito virale e c’è stata subito una sorta di divisione, tra i tifosi rossoneri onorati ed emozionati, e gli altri invece decisamente ironici. Di certo la questione è abbastanza evidente, dal momento che ad ora pensare a Mbappe in Serie A è fantascienza. Ma i social si sono comunque scatenati: “Il mio più grande sogno calcistico insieme a vedere il Milan vincere la Champions”, “Mbappe conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio è il Milan, poi viene l’Inter. La Juventus in Europa non è nulla”. E ancora “Mentre alla Juve si rinnova il talentuoso Alex Sandro, il nuovo Ronaldo 25 enne ha già capito qual è la squadra italiana più europea. O forse perché è sicuro che al Milan non andrà mai più Allegri”, “Lasciatemi in pace, io ritwitto tutte le fonti e video riguardanti Mbappe e Milan”.

Mbappe scatena i tifosi del Milan sui social, ma c’è anche l’ironia degli avversari

L’uscita di Mbappe ha generato i sogni dei tifosi del Milan, pronti a tutti per vederlo con quella maglia: “Per Mbappe al Milan vendo mia sorella”, “Ieri Julian Alvarez, oggi Mbappe e lo stadio nuovo. AC Milan Is back”, “Inter senza un euro, Juve a un passo dalla serie D, Milan con Mbappe che ci twerka addosso. Che bello essere noi”, “Mbappe è la dimostrazione lampante che a Parigi i calciatori vanno solo per soldi. Il Milan è un club storico amato in tutto il mondo”.

A questi ovviamente fanno da contraltare anche diversi tifosi di squadre rivali che invece ironizzano sull’esaltazione dei ‘colleghi’ milanisti. “Kylian Mbappe nuovo proprietario del Milan? Sembrerebbe che la stella Francese stia pensando entro 5 anni di acquistare un Top club europeo per espandere il suo giro d’affari. Obiettivo? Vincere la Champions da giocatore/presidente”, “Accendo Twitter e mi trovo Mbappe e il Milan nella stessa frase, l’unica cosa che si può sperare e che compri lui la società“, “La serie A è un campionato mediocre e lo si capisce dal fatto che i si stiano esaltando perché Mbappe prova simpatia per il Milan. Quanta mediocrità”.