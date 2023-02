Clamoroso annuncio di Mbappe: “Solo al Milan”

Kylian Mbappe ha risposto a un tifoso che gli chiedeva di un trasferimento in Italia: la risposta del francese fa sognare i tifosi del Milan

Il Milan delle stelle che ha dominato l’Europa negli anni è lontano, un’epoca passata che ha fatto gioire milione di tifosi. Ma che ha inevitabilmente anche seminato per il futuro, facendo innamorare tanti bambini in giro per il mondo.

Pirlo, Seedorf, Ancelotti, Shevchenko, Maldini, Nesta, Cafu, Gattuso, Dida, Rui Costa, Inzaghi e poi Ibrahimovic, Robinho, Ronaldinho, Pato e tanti altri. Una generazione che è stata di ispirazione anche per i campioni del futuro, di cui ora ammiriamo le gesta in campo. Non ha fatto eccezione Kylian Mbappe, che quando il Milan vinceva la finale di Atene – ultima Champions League rossonera – nel 2007 aveva 9 anni. Era un ragazzino, ma è in quell’età che nascono gli idoli che fanno sognare di diventare calciatori. E nel 2011, anno dell’ultimo scudetto prima del ritorno al titolo della ‘banda Pioli’, Mbappe di anni ne aveva invece 13. E l’affetto per quei colori è evidentemente rimasto. Tanto da immaginarsi anche con quella maglia indosso.

Mbappe all’improvviso: “In Italia solo al Milan”

A dirlo è stato lo stesso Kylian Mbappe, durante la serata di ieri in occasione del ‘Fifa The Best Award’. Un tifoso, infatti, gli ha chiesto proprio di un suo possibile trasferimento in Serie A.

Mbappé: "Si je viens c’est que le Milan" Comment ne pas aimer ce roi ? pic.twitter.com/fBb2udQPTx — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) February 28, 2023

E la risposta è stata candida, sincera e comunque importante: “Se vengo è solo per il Milan”. Il video è diventato virale, soprattutto sul web rossonero sta facendo letteralmente il giro dei social e non solo. Quello che insieme a Messi è attualmente il giocatore più forte del mondo, destinato a dominare la scena mondiale per chissà quanto tempo, già campione del mondo, ha ammesso di pensare a questa possibilità. I fasti di un tempo, quando il Diavolo faceva paura in tutta Europa, sono lontani ma la storia e il fascino rossonero restano intatti. Soprattutto per Kylian Mbappe, come testimoniano anche alcune immagini di diversi anni fa, in cui l’attuale campione del PSG indossava da ragazzino la maglia del Milan.